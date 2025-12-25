지젤, 제니 무대 태도 논란에 직접 해명..."자리 탓. 안 보였다"
[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 에스파 멤버 지젤이 블랙핑크 제니의 멜론뮤직어워드(MMA) 무대 당시 불거진 태도 논란에 대해 직접 해명에 나섰다.
최근 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 지난 20일 열린 '멜론뮤직어워드(MMA)'에서 제니의 무대 중 가수석에 앉아 있던 지젤의 모습이 확산되며 논란이 됐다.
영상 속 지젤은 다리를 꼬거나 턱을 괸 채 비교적 무덤덤한 표정을 보였고, 이를 두고 일부 누리꾼들은 "선배 가수 무대에 대한 리액션이 부족하다", "다른 무대 때와는 반응이 다르다"는 지적을 내놨다.
논란이 이어지자 지젤은 지난 21일 자신의 SNS 라이브 방송을 통해 당시 상황을 직접 설명했다. 지젤은 "어제 있었던 MMA 잘 보셨냐. 개인적으로는 조금 아쉬웠다"며 "자리가 제일 뒤쪽 구석이라 무대도 잘 안 보였고, 모니터나 전광판도 제대로 보이지 않았다"고 밝혔다. 시야가 확보되지 않아 자연스럽게 무대를 즐기고 반응하기 어려웠다는 설명이다.
지젤의 해명 이후 반응은 엇갈리고 있다. 일부 팬들은 "상황을 들으니 이해가 된다", "보이지 않는 자리라면 리액션이 제한적일 수밖에 없다"며 공감의 뜻을 보였다.
반면 다른 누리꾼들은 "무대가 안 보였다면 왜 카메라에 잡힐 때는 반응했느냐", "논란의 핵심을 비켜간 해명 같다"며 여전히 의문을 제기하고 있다.
한편 이날 제니는 한국적인 요소를 현대적으로 풀어낸 무대를 선보이며 큰 화제를 모았다.
스타들의 시선과 반응까지도 화제가 되는 시상식 현장. 지젤의 해명이 논란을 잠재울 수 있을지, 혹은 추가 논쟁으로 이어질지 관심이 쏠리고 있다.
