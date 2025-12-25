허윤정, 식도암 투병 "식도 24cm 절제 수술...15kg 빠져"
[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 허윤정이 식도암 투병 후 근황을 전했다.
24일 방송된 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에는 80년대 하이틴 스타 허윤정이 출연했다.
이날 허윤정은 근황을 묻자 "요즘은 진짜 살 것 같다. 지금은 건강해져서 밥도 잘 먹고 잠도 잘 자고 너무 행복하다. 이렇게 되기까지는 정말 쉽지 않고 힘들었다"고 밝혔다.
2020년 식도암 판정을 받았다는 허윤정은 "지금은 편안하게 말하는데 식도를 24cm나 절제했다"고 털어놨다. 유병욱 가정의학과 전문의는 "건강한 성인의 평균 식도 길이가 25cm이다. 그중 24cm를 잘라내고 위를 끌어올려서 남아있는 식도와 연결하는 대수술을 받은 거다"라고 설명했다.
허윤정은 식도암 전조증상에 대해 묻자 "처음에는 음식 먹으면 내려가다가 목 오른쪽이 따끔한 느낌이 있었다. 근데 며칠이 지나도 답답하고 따끔거려서 병원에 찾아가 정밀 검사를 받았는데 암으로 나왔다. 골든 타임은 놓쳐서 내시경 수술은 불가능하고 항암 치료 또는 식도 절제 수술을 해야 한다는 말에 하늘이 무너지는 것처럼 눈물이 났다"고 말했다.
이어 "사실 아빠가 후두암으로 3년간 항암 치료를 어렵게 받으셨다. 그래서 항암에 대한 두려움이 있고 굉장히 안 좋은 기억이 있다. 그걸 봤기 때문에 항암은 안 하고 식도 절제 수술을 택했다"고 전했다.
허윤정은 수술 후 가장 힘들었던 점에 대해 "먹는 거였다. 음식도 못 씹고 모든 음식이 고무줄 씹는 느낌이고 역해서 다 토했다"고 털어놨다. 그러면서 "몸무게를 재봤는데 하루 200g이 그렇게 큰 줄 몰랐다. 매일 200g씩 빠지는데 한 달 후에는 겁이 났다. 이러다 죽는 거 아닌가 싶었다. 몇 개월 사이에 15kg이 빠졌다"고 말해 안타까움을 자아냈다.
