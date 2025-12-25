일본은 답답해 미칠 지경! 모리야스 감독, 이강인 물리친 日 에이스 이탈에..."너무 슬픈 장면" 한숨→"회복에 전념했으면 좋겠어"

기사입력 2025-12-25 02:12


일본은 답답해 미칠 지경! 모리야스 감독, 이강인 물리친 日 에이스 이탈…
AP연합뉴스

일본은 답답해 미칠 지경! 모리야스 감독, 이강인 물리친 日 에이스 이탈…
AP연합뉴스

[스포츠조선 이현석 기자]모리야스 하지메 감독 또한 아쉬움을 숨기지 못했다. 핵심 선수의 부상에 안타까움을 표했다.

일본의 풋볼존은 24일 '모리야스 감독이 미나미노 타쿠미의 부상에 대해 언급했다'라고 보도했다.

일본 대표팀 핵심 공격수 미나미노 다쿠미는 23일 AS모나코 공식 채널을 통해 부상 소식이 전해졌다. 모나코는 '미나미노는 검사 결과 전방 십자인대 파열이다'고 밝혔다. 전방 십자인대 부상은 수술, 재활 등을 고려하면 복귀까지 9개월가량이 소요되는 것으로 알려졌다. 미나미노의 2026년 북중미월드컵 참가는 물건너간 셈이다.


일본은 답답해 미칠 지경! 모리야스 감독, 이강인 물리친 日 에이스 이탈…
AFP연합뉴스
미나미노는 21일 프랑스 오세르의 스타드 드 라베 데샹에서 열린 오세르와의 2025~2026시즌 쿠프 드 프랑스 32강에 선발 출전했는데, 전반 36분 경합 과정 이후 충돌하며 왼쪽 무릎이 꺾였다. 의료진의 진료에도 미나미노는 양손으로 얼굴을 가렸고, 큰 부상임을 직감한 듯한 모습을 보였다. 결국 결과는 전방 십자인대 파열이었다.

일본으로서는 뼈아프다. 2015년 일본 대표팀 첫 승선 이후 73경기에 출전한 미나미노는 2026년 북중미 월드컵 예선 12경기에서 4골2도움을 기록하는 등 대표팀의 중요 자원이었다. 모나코 소속으로 팀이 파리 생제르맹(PSG)을 꺾는 데 일조하는 등 활약도 뛰어났다. 또한 일본은 현재 한 명의 주축이라도 이탈해서는 안 되는 상황이다. 네덜란드, 튀니지, 유럽 플레이오프 승자와 함께 F조에 속했다. 쉽지 않은 조에서 살아남기 위해서는 부상 관리와 핵심 선수들의 활약이 절실하다. 이런 상황에서 미나미노의 이탈로 공격진 공백을 피할 수 없게 됐다.


일본은 답답해 미칠 지경! 모리야스 감독, 이강인 물리친 日 에이스 이탈…
AFP연합뉴스
모리야스 감독도 아쉬움을 숨기지 못했다. 모리야스는 "정말로 유감스럽고, 슬픈 장면이라고 생각한다"며 "최종적으러 얼마나 심각한 부상인지는 아직 알지 못했지만, 수술을 한 것은 틀림없으며, 재활 기간을 거쳐 복귀하려면 장기 이탈이 될 것이라고 본다. 본인이 가장 힘들 것이다"고 했다.

이어 "월드컵에서 일본의 승리를 위해 공헌해주는 부분에서 미나미노 또한 생각을 하고 있었지만, 우선은 부상에서 회복하는 것에 전념했으면 좋겠다. 재활 과정에서 좋은 상태로 돌아올 수 있도록 하겠다"며 지원을 예고했다.

미나미노의 이탈로 모리야스 감독은 다시금 월드컵에 대한 고민이 커질 전망이다. 모리야스는 지난 9월 A매치에서 일본이 미국, 멕시코를 상대로 1무 1패에 그치자, 팬들에게 대국민 사과를 한 바 있다. 당시 문제도 득점력이 부족한 공격이었다. 미나미노가 빠지며 공격진 파괴력이 더 줄어들 가능성도 고려해야 한다. 미나미노의 공백이 월드컵 경기력에서 얼마나 클지를 고려해 남은 기간 대비하는 것이 중요할 수밖에 없다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

MC몽, 차가원과 불륜 부인하더니 "만나는 사람 있다" 돌연 열애 발표 [전문]

2.

'진화와 동거' 함소원, 결국 눈물 "헤어지는 게 힘들어, 고통스럽다"

3.

[SC이슈] "박나래, 목포거주 母·남자친구 급여 처리, '업무상 횡령' 해당 여지有"

4.

[공식]원헌드레드 측 "MC몽·차가원 불륜설, 사실 NO…조작된 대화"(전문)

5.

'빅마마' 이혜정, 성형 견적 1200만원..수술 결심 "못생겼다고 꾸짖어서 화나"

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독]'이정효 발굴' 광주FC 차기사령탑에 '젊은 지도자' 이정규 전 광주 수석코치 '전격 선임'

2.

결국 올러였네...KIA 장고 끝 원투펀치 그대로, 타자는 카스트로-아쿼는 유격수 데일 [공식발표]

3.

폰세-와이스 떠난 자리, 강속구 듀오로 채웠다…한화, '155㎞' 화이트 영입 "터닝포인트라 생각" [공식발표]

4.

4758억이면 어때! 이런 투수 본적 있어? 모두를 놀래킨 파격…"역대 최고의 크리스마스 계약"

5.

이정후의 SF, 한국 찾는다...CEO-사장-단장-감독 왜 다 출동할까

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독]'이정효 발굴' 광주FC 차기사령탑에 '젊은 지도자' 이정규 전 광주 수석코치 '전격 선임'

2.

결국 올러였네...KIA 장고 끝 원투펀치 그대로, 타자는 카스트로-아쿼는 유격수 데일 [공식발표]

3.

폰세-와이스 떠난 자리, 강속구 듀오로 채웠다…한화, '155㎞' 화이트 영입 "터닝포인트라 생각" [공식발표]

4.

4758억이면 어때! 이런 투수 본적 있어? 모두를 놀래킨 파격…"역대 최고의 크리스마스 계약"

5.

이정후의 SF, 한국 찾는다...CEO-사장-단장-감독 왜 다 출동할까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.