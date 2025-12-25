'80억 직격탄' 결국은 나홀로 선택…'9위 성적표'는 어떻게 채우나

최종수정 2025-12-25 00:20

제리드 데일. 사진제공=KIA 타이거즈

[스포츠조선 이종서 기자] KIA 타이거즈의 선택은 '야수'였다.

KIA는 24일 외국인 선수를 모두 확정, 발표했다. 외국인투수로는 올해 KIA에서 뛴 제임스 네일과 아담 올러와 재계약을 했고, 외국인타자는 헤럴드 카스트로를 영입했다.

내년부터 시행될 아시아쿼터 제도가 시행되는 가운데 호주 국가대표 출신 제리드 데일(24)을 영입했다. 총액 15만 달러(계약금 4만달러, 연봉 7만달러, 인센티브 4만 달러) 규모다.

2016년 호주 ABL의 멜버른 에이시스에서 처음으로 프로 무대를 밟은 데일은 2019년 샌디에고 파드리스와 마이너 계약을 맺은 뒤 총 6시즌을 뛰었다.

올해는 일본 NPB의 오릭스 버팔로즈에 육성 외국인 선수 신분으로 입단해 2군에서만 41경기에 출전하며 타율 2할9푼7리 2홈런을 기록했다.

한국 투수를 상대한 경험이 있다. 지난 10월 울산에서 열린 2025 KBO Fall League에서는 멜버른 에이시스 소속으로 12경기에 나서며 타율 3할9리의 성적을 남기기도 했다.

KIA 관계자는 "카스트로는 우수한 콘택트 능력을 보유하고 있으며, 클러치 상황에서 해결 능력이 뛰어나다. 올해 마이너리그에서 21홈런을 때려낼 만큼 장타력도 겸비해 팀 타선에 큰 활약이 기대된다"라며 "내야 전 포지션 소화가 가능하고 수비력이 뛰어나 팀 내 내야 유망주들과의 시너지가 기대된다. 안정감 있는 수비와 더불어 경험도 풍부해 내야의 중심을 잡아줄 수 있는 선수"라고 설명했다.

KIA는 10개 구단 중 가장 마지막으로 아시아쿼터 외국인선수를 확정했다. 동시에 유일한 야수로 아시아쿼터 선수를 구성한 팀이 됐다.


두산 베어스로 이적한 박찬호. 사진제공=두산 베어스

'80억 FA' 박찬호의 공백을 채워야만 했다. KIA 주전 유격수로 활약했던 박찬호는 올 시즌을 마치고 FA 자격을 얻은 뒤 두산 베어스와 4년 총액 80억원에 계약하며 팀을 떠났다.

KIA로서는 당장 내야 한 자리에 구멍이 생겼다. 기존 자원의 성장을 바라는 한편, 또 하나의 보험을 들 필요가 있었다. 외국인타자로 내·외야가 모두 가능한 해럴드 카스트로를 영입하는 한편, 아시아쿼터로도 데일을 영입하면서 내야 자원 확보에 나섰다.

KIA 역시 투수진 상황이 넉넉한 건 아니다. KIA는 지난해 팀 구원투수 평균자책점이 5.22로 9위에 머물렀다. 키움 히어로즈(ERA 5.79)와 더불어 구원투수 평균자책점이 5점대를 기록한 팀이 됐다.

투수 보강 역시 필요한 부분이었지만, 내야진 정비에 우선 순위를 둬야만 했다. 결국 10개 구단 중 유일한 선택을 한 팀이 됐다.


10일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 8회말 최원준 실책 후 1실점을 내준 KIA 조상우. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.07.10/
아직 보강의 길은 남았다. KIA는 내부 FA 조상우와 협상을 진행하고 있다. 조상우는 올 시즌 28홀드를 기록했지만, 이전보다 구위가 다소 떨어진 모습을 보여주면서 시장에서 많은 관심을 받지 못했다. 더욱이 FA A등급이라 다 팀 이적에도 제약이 있다. 그러나 KIA로서도 '잡은 물고기'라고 하기도 어렵다. 이 밖에도 현재 시장에는 김범수 김상수 등이 FA로 남아있다. 또한 두산에서 옵트아웃으로 나온 홍건희 또한 영입할 수 있는 자원이기도 하다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

