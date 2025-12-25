'신세계 손녀' 애니, '찐 재벌가'의 크리스마스 트리 공개 "집에 매년 있어"

[스포츠조선 이우주 기자] 올데이프로젝트 애니가 집에 있는 크리스마스 트리를 공개하며 팬들에 연말 인사를 건넸다.

애니는 24일 팬 소통 플랫폼을 통해 집에 꾸며놓은 트리를 공개했다. 애니는 "집에 매년 있는 같은 크리스마스 트리인데 한 번도 예쁘게 찍어서 누군가에게 보내주고 싶다는 생각을 해본 적이 없었다. 그런데 데뷔하고 나서는 예쁜 걸 보면 항상 데이원들이랑 같이 보고 싶어지더라"라고 말을 꺼냈다.

애니는 "2025년에 문서윤, 그리고 애니의 데뷔를 함께해 주시고 응원해주신 모든 분들께 진심으로 감사 드린다. 아직 두려운 것도 많고 정답을 모르는 것도 많아서 어떻게 이야기해야할지, 어떻게 감사를 표현해야 할지도 헷갈리지만 하나 확실한 건 여러분들 덕분에 매일매일 나 포기안 하고 이 길을 선택하길 진짜 잘했다고 생각하게 된다는 것"이라고 밝혔다. 이어 "사람이 항상 좋은 일만 있을 순 없지만 2026년에는 슬픈 날보다는 기쁜 날이 훨씬 더 많을 수 있도록 응원하겠다"고 훈훈한 인사로 마무리했다.

한편, 올데이프로젝트 애니는 신세계 그룹 이명희 총괄회장의 외손녀이자 정유경 신세계 회장의 장녀다.

