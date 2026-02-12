떡국 먹고 선수들과 추억도 쌓고, KB손해보험 설 명절 팬과 함께 행'복'한 홈경기 이벤트

기사입력 2026-02-12 10:31


떡국 먹고 선수들과 추억도 쌓고, KB손해보험 설 명절 팬과 함께 행'복…
18일 의정부 경민대학교 체육관에서 열린 V리그 남자부 KB손해보험과 삼성화재의 경기. KB손해보험 홈 팬들이 열띤 응원전을 펼치고 있다. 의정부=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

/2025.12.18/

[스포츠조선 정현석 기자]프로배구 의정부 KB손해보험 스타즈 배구단이 13일 경민대학교 기념관에서 열리는 삼성화재와의 홈경기에서 설 명절 맞이 특별 이벤트를 진행한다. 홈 경기장을 찾는 팬들에게 감사의 마음을 전하기 위해 마련된 이번 이벤트는 명절을 앞두고 경기장을 방문한 팬들이 소중한 추억을 쌓을 수 있도록 기획됐다.

먼저,KB배구단은 경기장을 찾은 홈 팬들에게 선착순으로 떡국을 제공하는 먹거리 이벤트를 준비했다.

이와 함께 경기 중 참여형 프로그램을 통해 팬들에게 풍성한 혜택을 제공하고 추첨을 통해 당첨된 팬들은 선수들과 특별한 추억을 만들 수 있는 기회가 제공된다.


떡국 먹고 선수들과 추억도 쌓고, KB손해보험 설 명절 팬과 함께 행'복…
이 밖에 KB배구단은 해외팬을 초청, 배구 경기 뿐 아니라 다양한 한국 문화체험과 KB배구단 훈련 시설 투어,최애 선수 미니 팬 사인회를 진행한다. 총 3박4일 일정으로 구성된 이번 행사는 해외 팬들이 한국 배구 열기를 직접 경험하고 소중한 추억을 쌓을 수 있도록 마련됐다.

KB배구단 관계자는 "설 명절을 앞두고 변함없이 경기장을 찾아주신 팬들에게 깊은 감사를 전하기 위해 이번 이벤트를 기획했다"고 전했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김윤서, 절친 故정은우 애도 "견뎌낸 시간 생각하면 함부로 울 수 없어"

2.

故정은우, 생전 지인에 보낸 메시지…"허언증·사기꾼 많아, 내가 바보였다" [SC이슈]

3.

'솔로지옥5' 회식 현장..홍진경, 최미나수 만나 "작작 하세요" 사과

4.

정혜영, '운동광' 션♥ 때문에 집안일 폭탄 "매일 세탁기 4번 돌려, 빨래도 내가 개"

5.

김나영, 중안부 축소시키고 확 달라진 얼굴..볼륨 시술까지 '물오른 미모'

스포츠 많이본뉴스
1.

중국으로 떠난 '우상' 린샤오쥔과 격돌...임종언, 선수촌에서 먼저 만났다! 직접 들었던 '한 마디'[밀라노 LIVE]

2.

'결선행 보인다' 금메달 후보 최가온, 다소 박한 판정 속 82.25점으로 '3위'...3연패 도전하는 '지존' 클로이 김, 유일한 90점대 '1위'

3.

"음주 운전 후 헝가리 귀화"→"올림픽 메달 욕심 있다" 김민석, 시상대 희망 와르르...레이스 종료→바로 3위 밖 추락

4.

[속보] 손흥민 떠난 토트넘, 프랭크 감독 전격 경질...후임은 미정

5.

[공식입장]"韓 정말 죄송합니다, 진짜 미안합니다" 한국 에이스 부상 원흉…美 스토더드 사과 "의도치 않았다"

스포츠 많이본뉴스
1.

중국으로 떠난 '우상' 린샤오쥔과 격돌...임종언, 선수촌에서 먼저 만났다! 직접 들었던 '한 마디'[밀라노 LIVE]

2.

'결선행 보인다' 금메달 후보 최가온, 다소 박한 판정 속 82.25점으로 '3위'...3연패 도전하는 '지존' 클로이 김, 유일한 90점대 '1위'

3.

"음주 운전 후 헝가리 귀화"→"올림픽 메달 욕심 있다" 김민석, 시상대 희망 와르르...레이스 종료→바로 3위 밖 추락

4.

[속보] 손흥민 떠난 토트넘, 프랭크 감독 전격 경질...후임은 미정

5.

[공식입장]"韓 정말 죄송합니다, 진짜 미안합니다" 한국 에이스 부상 원흉…美 스토더드 사과 "의도치 않았다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.