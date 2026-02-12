떡국 먹고 선수들과 추억도 쌓고, KB손해보험 설 명절 팬과 함께 행'복'한 홈경기 이벤트
|
|
|18일 의정부 경민대학교 체육관에서 열린 V리그 남자부 KB손해보험과 삼성화재의 경기. KB손해보험 홈 팬들이 열띤 응원전을 펼치고 있다. 의정부=박재만 기자 pjm@sportschosun.com
/2025.12.18/
[스포츠조선 정현석 기자]프로배구 의정부 KB손해보험 스타즈 배구단이 13일 경민대학교 기념관에서 열리는 삼성화재와의 홈경기에서 설 명절 맞이 특별 이벤트를 진행한다. 홈 경기장을 찾는 팬들에게 감사의 마음을 전하기 위해 마련된 이번 이벤트는 명절을 앞두고 경기장을 방문한 팬들이 소중한 추억을 쌓을 수 있도록 기획됐다.
먼저,KB배구단은 경기장을 찾은 홈 팬들에게 선착순으로 떡국을 제공하는 먹거리 이벤트를 준비했다.
이와 함께 경기 중 참여형 프로그램을 통해 팬들에게 풍성한 혜택을 제공하고 추첨을 통해 당첨된 팬들은 선수들과 특별한 추억을 만들 수 있는 기회가 제공된다.
이 밖에 KB배구단은 해외팬을 초청, 배구 경기 뿐 아니라 다양한 한국 문화체험과 KB배구단 훈련 시설 투어,최애 선수 미니 팬 사인회를 진행한다. 총 3박4일 일정으로 구성된 이번 행사는 해외 팬들이 한국 배구 열기를 직접 경험하고 소중한 추억을 쌓을 수 있도록 마련됐다.
KB배구단 관계자는 "설 명절을 앞두고 변함없이 경기장을 찾아주신 팬들에게 깊은 감사를 전하기 위해 이번 이벤트를 기획했다"고 전했다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.