故정은우 '마지막 신호' 못 알아챈 죄책감...낸시랭-문희경 SNS 적신 눈물

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 정은우(본명 정동진)가 향년 40세의 나이로 짧은 생을 마감한 가운데, 낸시랭과 문희경 등 동료들이 고인이 남긴 '마지막 시그널'을 알아보지 못한 미안함에 오열했다.
낸시랭은 "은우야 지금 소식 들었어. 하루 전날 이런 사진들 시그널인 줄도 모르고 너무 마음이 아프고 슬프고 먹먹해진다"며 자책 섞인 인사를 건넸다. 이어 "왜 그렇게 힘들었니. 하늘나라에서 편히 쉬렴"이라며 고인의 평안을 빌었다.
그는 고인을 "참 착하고 좋은 배우"라고 회상하며 그곳에서는 원하는 연기를 마음껏 펼치길 기원했다.
김윤서는 "은우야 안녕. 제대로 인사도 못 하고 너를 이렇게 보내네"라며 "오늘 나는 하루 종일 마음이 무너져 내린다. 하지만 네가 견뎌낸 시간들을 생각하면 함부로 울 수만은 없을 것 같다. 그동안 고생 많았지"라고 적어 보는 이들의 가슴을 뭉클하게 했다.
故 정은우는 '반올림3'를 시작으로 '태양의 신부', '다섯 손가락', '잘 키운 딸 하나', '돌아온 황금복' 등 다수의 작품에서 주·조연을 가리지 않고 열연해왔다.
2018년 큰 사랑을 받은 '하나뿐인 내편' 이후 2021년 영화 '메모리: 조작살인'까지 꾸준히 필모그래피를 쌓아왔기에 이번 비보는 더욱 안타까움을 자아낸다.
고인의 빈소는 경기도 김포 뉴고려병원 장례식장에 마련됐으며, 발인은 오는 13일 오후 12시에 엄수된다. 장지는 벽제 승화원이다.
