아기맹수 김시현, 작업실 같은 집 최초 공개...모닝 루틴에 "강박 같다" ('나혼산')

|
[스포츠조선 이우주 기자] MBC '나 혼자 산다'에 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁 2'(이하 '흑백요리사2')에서 화제의 짤을 탄생시킨 주인공 '아기 맹수' 김시현 셰프가 출격한다. 자취 7년 차인 김시현 셰프의 '아기 맹수 하우스'가 방송을 통해 최초 공개되는 가운데, 거실을 차지한 거대한 '보물창고'를 오픈한다고 해 이목이 집중된다.
자취 7년 차인 김시현 셰프는 '나 혼자 산다'를 통해 '아기 맹수 하우스'를 최초 공개한다. 이사한 지 한 달이 되었다는 그의 '아기 맹수 하우스'는 요리 작업실이자 보금자리로, 깔끔함 그 자체다. 거실의 절반을 차지한 그의 '보물창고'가 공개될 예정인데, 과연 그 안에는 무엇이 들어 있을지 호기심을 자극한다.
또한 김시현 셰프는 "시중에 잘 팔지 않는 것"이라며 크기부터 남다른 과일을 준비한다. 그는 껍질과 과육을 분리한 뒤, 끝없는 칼질에 몰입하는데 과연 그가 만드는 요리는 무엇일지 궁금증을 높인다.
자취 7년 차 '아기 맹수' 김시현 셰프의 일상은 오는 13일 밤 11시 10분에 방송되는 '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.
'나 혼자 산다'는 1인 가구 스타들의 다채로운 무지개 라이프를 보여주는 싱글라이프 트렌드 리더 프로그램으로 많은 사랑을 받고 있다.
wjlee@sportschosun.com