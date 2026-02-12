아기맹수 김시현, 작업실 같은 집 최초 공개...모닝 루틴에 "강박 같다" ('나혼산')

[스포츠조선 이우주 기자] MBC '나 혼자 산다'에 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁 2'(이하 '흑백요리사2')에서 화제의 짤을 탄생시킨 주인공 '아기 맹수' 김시현 셰프가 출격한다. 자취 7년 차인 김시현 셰프의 '아기 맹수 하우스'가 방송을 통해 최초 공개되는 가운데, 거실을 차지한 거대한 '보물창고'를 오픈한다고 해 이목이 집중된다.

오는 13일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항 강지희 김진경 문기영)에서는 '무지개 말 달리자' 특집의 세 번째 주인공으로 '아기 맹수' 김시현 셰프의 맛깔나는 일상이 공개된다.

김시현 셰프는 '흑백요리사2'에서 '아기 맹수'라는 이름으로 참가해 귀여움과 출중한 실력으로 화제의 중심이 됐다. 특히 그가 경연 도중 자기소개를 하며 "앙!"이라고 귀여운 맹수를 표현하는 장면은 '아기 맹수 짤'로 시청자의 눈길을 사로잡았고, 나물을 사랑하는 그의 진심은 시청자의 마음을 매료시켰다.

자취 7년 차인 김시현 셰프는 '나 혼자 산다'를 통해 '아기 맹수 하우스'를 최초 공개한다. 이사한 지 한 달이 되었다는 그의 '아기 맹수 하우스'는 요리 작업실이자 보금자리로, 깔끔함 그 자체다. 거실의 절반을 차지한 그의 '보물창고'가 공개될 예정인데, 과연 그 안에는 무엇이 들어 있을지 호기심을 자극한다.

김시현 셰프의 모닝 루틴도 공개된다. 그는 "강박 같다"라며 매일 아침 빼놓지 않는 습관과 함께, 자신이 매일 아침 여는 냉장고 속도 공개한다. 과연 셰프의 냉장고 안에는 어떤 것들이 있을지 관심이 쏠린다.

그런 가운데 김시현 셰프가 아침 식사로 라면을 먹는 모습이 포착돼 눈길을 끈다. 그는 라면을 좋아한다며 '아기 맹수'만의 특별한 라면 레시피를 공개한다.

또한 김시현 셰프는 "시중에 잘 팔지 않는 것"이라며 크기부터 남다른 과일을 준비한다. 그는 껍질과 과육을 분리한 뒤, 끝없는 칼질에 몰입하는데 과연 그가 만드는 요리는 무엇일지 궁금증을 높인다.

자취 7년 차 '아기 맹수' 김시현 셰프의 일상은 오는 13일 밤 11시 10분에 방송되는 '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.


'나 혼자 산다'는 1인 가구 스타들의 다채로운 무지개 라이프를 보여주는 싱글라이프 트렌드 리더 프로그램으로 많은 사랑을 받고 있다.

