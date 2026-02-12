故정은우, 생전 지인에 보낸 메시지…"허언증·사기꾼 많아, 내가 바보였다" [SC이슈]
|사진 출처=황영롱 개인 계정
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 고(故) 정은우(본명 정동진)의 갑작스러운 사망 소식이 전해진 가운데, 고인의 생전 문자가 공개됐다.
디자이너 황영롱은 11일 자신의 개인 계정에 생전 고인과 나눈 문자 메시지를 공개했다.
그는 "내가 전화를 받았어야 했는데 정말 몰랐어. 너무 미안해"라며 "근데 정말 너무한다 진짜. 더 신경 썼어야 했는데 정말 미안하고 진심으로 고마웠어. 너무 슬프다. 약속 꼭 지킬게. 사랑해 잘 가"라고 고인을 향해 마지막 인사를 전했다.
고 정은우가 황영롱에게 보낸 메시지에는 "세상에 참 허언증도 많고 사기꾼도 많다. 내가 방송국 바보였다"면서 "사람한테 상처받은 거 다가오는 사람에게 위안받으려고 했다. 참 더럽다. 왜 그리들 사는지"라고 고민을 토로했다.
이어 "그래도 아직 믿어보려고 한다. 버텨라. 힘내라는 말은 거짓이더라. 버티는 게 결국 이기는 거더라. 네 힘으로 잘 버텨. 남의 힘으로 한 번 버텨보려다 앞, 뒤, 옆통수 4년 맞아보니 못 할 짓이다. 남자들이 참 의리가 없더라. 10년 넘게 형동생 했던 것들이. 나도 잘 버틸게"라고 의미심장한 메시지를 남겼다.
한편 정은우는 이날 오전 갑작스럽게 세상을 떠났다. 향년 40세. 고인의 빈소는 경기 김포시에 위치한 뉴고려병원장례식장 특2호실에 마련됐다. 고인의 발인은 13일 엄수되며, 장지는 벽제승화원이다.
※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 SNS상담 마들랜에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com
