이성미, 조혜련과 손절 후 "이제는 언니 대접해줘, 예전엔 말 안 들었다…

[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 이성미가 조혜련과의 끈끈한 우정을 자랑했다.
조혜련은 올 한 해에 대해 "저에게 시간이 주어져서 너무 감사하다. 옛날에는 한 해가 가나보다. 시상식에 불려지나 이런 거 되게 신경쓰고 '내가 얼마나 매출을 올렸지?' 이런 생각했는데 이제는 조금 사람이 되어가려나보다"라고 마음의 여유를 가졌다고 밝혔다.
조혜련은 "과하다는 게 예전에는 옷을 입으면 반지를 세 개씩하고 목걸이까지 했다. 할 수 있는 걸 다 했다. 자제하는 게 생긴 게 정선희가 옛날에 나한테 충고한 게 '뭐 하나는 좀 안 하면 안돼?'였다. 그러면 나는 '왜? 질투해?' 이렇게밖에 볼 수 없었다"고 고백했다. 이에 이성미는 "지금은 얘기하면 알아듣고 들으려고 하고 언니 대접을 일단 해주니까 그게 너무 고맙다"고 밝혔다.
이성미와 조혜련은 예전 종교 문제로 멀어진 적이 있다고 밝혔다. 조혜련은 이성미의 종교 권유로 교회에 갔다가 이단 특집 자료 사진에 자신의 얼굴이 뜨는 걸 보고 기분이 상했다고. 이후 두 사람은 연락을 끊었지만 조혜련이 교회에 다니게 되면서 다시 가까워졌다고 밝혔다.
