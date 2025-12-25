이성미, 조혜련과 손절 후 "이제는 언니 대접해줘, 예전엔 말 안 들었다"

기사입력 2025-12-25 12:54


이성미, 조혜련과 손절 후 "이제는 언니 대접해줘, 예전엔 말 안 들었다…

[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 이성미가 조혜련과의 끈끈한 우정을 자랑했다.

최근 이성미의 유튜브 채널에서는 '이성미, 조혜련, 김지선, 남경필이 모인 이유? 2025년 끝자락에서 전하는 따뜻한 위로'라는 제목의 영상이 게재됐다.

팔에 구멍이 송송 뚫린 파격 의상을 입고 온 조혜련. 이에 이성미는 "예전에는 혜련이가 옷 이상하게 입고 다녀서 야단 많이 맞았다"고 말했고 조혜련은 "내가 봐도 지금 그 화면을 보면 이상하더라"라고 인정했다.

조혜련은 올 한 해에 대해 "저에게 시간이 주어져서 너무 감사하다. 옛날에는 한 해가 가나보다. 시상식에 불려지나 이런 거 되게 신경쓰고 '내가 얼마나 매출을 올렸지?' 이런 생각했는데 이제는 조금 사람이 되어가려나보다"라고 마음의 여유를 가졌다고 밝혔다.

이성미는 "기운 좋은 에너지 있잖아. 옜날엔 그게 과했다. 근데 지금은 그렇지 않다. 그게 사람들에게 옛날에는 에너지를 주는데 뺏기는 기운이 있는데 이제는 네가 남한테 에너지를 주더라"라고 밝혔다.


이성미, 조혜련과 손절 후 "이제는 언니 대접해줘, 예전엔 말 안 들었다…
이에 조혜련이 "그런 얘기 예전엔 안 했잖아. 왜 안 했냐"고 하자 이성미는 "나도 그때는 시원치 않았다. 내가 그렇게 얘기한다고 들을 때도 아니었다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

조혜련은 "과하다는 게 예전에는 옷을 입으면 반지를 세 개씩하고 목걸이까지 했다. 할 수 있는 걸 다 했다. 자제하는 게 생긴 게 정선희가 옛날에 나한테 충고한 게 '뭐 하나는 좀 안 하면 안돼?'였다. 그러면 나는 '왜? 질투해?' 이렇게밖에 볼 수 없었다"고 고백했다. 이에 이성미는 "지금은 얘기하면 알아듣고 들으려고 하고 언니 대접을 일단 해주니까 그게 너무 고맙다"고 밝혔다.

이성미와 조혜련은 예전 종교 문제로 멀어진 적이 있다고 밝혔다. 조혜련은 이성미의 종교 권유로 교회에 갔다가 이단 특집 자료 사진에 자신의 얼굴이 뜨는 걸 보고 기분이 상했다고. 이후 두 사람은 연락을 끊었지만 조혜련이 교회에 다니게 되면서 다시 가까워졌다고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“너무 세게 때렸더라”…서현진, 청룡 시상식 해프닝 해명에 폭소

2.

쯔양, 입짧은햇님과 달랐다.."먹을 수록 살 빠져, 몸무게 44kg"

3.

남보라 여동생, 1억 사기꾼 잡았다..13남매, 20년만 완전체 출격(편스토랑)

4.

'K팝 전문가' 김영대 평론가, 크리스마스 이브 별세…향년 48세[SC이슈]

5.

안성재 요리에 쏟아진 첫 혹평…'두쫀쿠' 재해석에 "아빠 그거 아니라고"

연예 많이본뉴스
1.

“너무 세게 때렸더라”…서현진, 청룡 시상식 해프닝 해명에 폭소

2.

쯔양, 입짧은햇님과 달랐다.."먹을 수록 살 빠져, 몸무게 44kg"

3.

남보라 여동생, 1억 사기꾼 잡았다..13남매, 20년만 완전체 출격(편스토랑)

4.

'K팝 전문가' 김영대 평론가, 크리스마스 이브 별세…향년 48세[SC이슈]

5.

안성재 요리에 쏟아진 첫 혹평…'두쫀쿠' 재해석에 "아빠 그거 아니라고"

스포츠 많이본뉴스
1.

"롯데에 보류권 해지 요청" 사직 예수 KBO 복귀하나 했더니, 뜬금포 소식?

2.

대충격 타이거즈! 이 투수를 팔겠다니! → '역대 단 4회' 초대형 빅딜, 다시 터진다

3.

'ERA 12.86' 비운의 특급 유망주, 한화 왜 14억이나 투자했나…"美 남으면 마이너리그 계약 최선"

4.

'최형우 충격' KIA 승부수, 왜 14억 베팅했나…"콘택트 최적화" 이래서 35홈런 포기했다

5.

남자 프로농구 올스타전, 개최 하루 앞서 아시아쿼터와 신예 선수가 맞붙는 특별전 개최

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.