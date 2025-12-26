가난한 팀이 미쳤어요! 돈이 어디서 났지? 김하성 거절 → 유망주한테 1…

메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 26일(한국시각) '애슬레틱스가 타일러 소더스트롬(24)과 클럽 역사상 최대 규모인 7년 8600만달러(약 1239억원)에 계약했다. 구단 역사상 최대 규모의 보장 계약이다. 8년 차 옵션과 연봉 인상 조항을 포함하면 계약은 최대 1억3100만달러(약 1888억원)까지 늘어난다'고 보도했다.AFP연합뉴스
[스포츠조선 한동훈 기자] '머니볼'로 유명한 메이저리그 애슬레틱스가 구단 역대 최고액 계약을 체결했다.
메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 26일(한국시각) '애슬레틱스가 타일러 소더스트롬(24)과 클럽 역사상 최대 규모인 7년 8600만달러(약 1239억원)에 계약했다. 구단 역사상 최대 규모의 보장 계약이다. 8년 차 옵션과 연봉 인상 조항을 포함하면 계약은 최대 1억3100만달러(약 1888억원)까지 늘어난다'고 보도했다.
애슬레틱스는 메이저리그 대표적인 스몰마켓 구단이다. 선수 영입에 큰 돈을 들이지 않는다. 오히려 유망주를 발굴해 키워서 비싸게 팔아 살림을 꾸린다. 특출난 스타플레이어보다는 가성비가 뛰어난 선수들을 모아 좋은 성적을 냈던 영화 '머니볼'의 주인공이다.
이번 스토브리그에서는 김하성에게 영입 제안을 넣어 화제가 됐다. 김하성은 애틀란타 브레이브스와 1년 2000만달러에 계약했다. 애슬레틱스가 김하성에게 4년 4800만달러를 제시했지만 거절 당했다.
소더스트롬은 애슬레틱스의 간판 스타로 발돋움할 가능성을 보여줬다.
MLB닷컴은 '애슬레틱스는 2020년 드래프트에서 고등학교 졸업반 포수였던 소더스트롬을 전체 26번으로 지명했다. 소더스트롬은 2023년 메이저리그에 데뷔했다'고 설명했다.
소더스트롬은 올해 잠재력을 터뜨렸다. MLB닷컴은 '좌타 거포 소더스트롬은 처음 두 시즌 동안 106경기 타율 2할4리 OPS(출루율+장타율) 0.636을 기록했다. 하지만 2025년 소더스트롬의 운명은 바뀌었다. 그는 팀의 핵심 선수로 자리매김할 가능성을 증명했다. 스탯캐스트에 따르면 그는 배럴타구율 11.4%를 기록해 상위 30%에 해당했다'고 조명했다.
수비도 발군이었다. MLB닷컴은 '소더스트롬은 초반에 1루수로 뛰다가 경험이 일천한 좌익수로 옮겼다. 완벽하게 적응했다. 좌익수로 100경기 선발 출전했다. 골드글러브 후보까지 올랐다. 그는 외야 보살 11개를 기록했다'고 칭찬했다.
데이비드 포스트 애슬레틱스 단장은 "구단주와 함께 이러한 모델을 유지해야 한다는 이야기를 나눴다. 라스베이거스로 갈 때까지 선수들을 붙잡아 두는 것에 대해 많은 대화를 나눴다"고 밝혔다.
애슬레틱스는 연고지를 오클랜드에서 라스베이거스로 옮겨 빅마켓 클럽으로의 변심을 꿈꾸고 있다.