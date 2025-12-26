박근형 "故 이순재, 끝내 뵙지 못하고 떠나보내 많이 힘들다"

|
[스포츠조선 김준석 기자] 박근형이 故이순재를 떠올리며 심경을 고백한다.
박근형은 당시 아내한테 전화할 수밖에 없던 사연을 고백해 모두의 마음을 뭉클하게 했다.
과연 母벤져스를 놀라게 만든 박근형의 부부 철칙은 무엇일지 관심을 모은다.
이어 결혼 55년 차 박근형은 최근 아내를 서운하게 만든 일이 있었다고 밝혔다. 너무 바빴던 나머지 아내와의 중요한 일을 잊어버리고 만 것.
또한 박근형은 아내의 잔소리를 피하는 비장의 필살기까지 공개해 스튜디오가 발칵 뒤집혔다. 천하의 박근형도 아내의 잔소리만큼은 피하고 싶다며 솔직하게 드러낸 심정에 모두가 웃음을 참지 못했다는 후문이다.
"이순재 씨가 병원에 가신 후, 뵙지 못하고 떠나보낸 게 많이 힘들다"고 운을 뗀 박근형.
이어 그는 故 이순재를 마지막으로 만났던 날을 담담하게 회상했다. 당시 연극 중이던 박근형을 찾아온 故 이순재는 후배를 향해 애정 어린 조언과 마지막 당부 이야기를 건넸다고.
박근형의 이야기를 들은 母벤져스 역시 안타깝고 슬픈 마음을 감추지 못했다.
후배를 향해 故 이순재가 마지막으로 조언해 준 이야기는 과연 무엇일지, 대한민국을 대표하는 꽃중년 배우 박근형의 이야기는
