전현무, '내밀한 처방전' 공개하더니 '지퍼' 판타지까지 고백 "뒤태 더 보여..어질어질해"

기사입력 2025-12-26 10:22


2025 KBS 연예대상이 20일 서울 여의도 KBS에서 열렸다. 전현무가 포토타임을 갖고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.12.20/

[스포츠조선 조지영 기자] 전현무가 '지퍼 애플짓'에 솔직한 반응을 보였다.

오는 27일 밤 9시 방송되는 SBS Plus, Kstar 공동 제작 예능 '리얼 연애실험실 독사과 시즌2'(이하 '독사과2') 최종회에서는 '독사과 테스트' 중, 주인공을 향한 애플녀의 역대급 플러팅을 지켜본 스튜디오 MC 전현무, 양세찬, 이은지, 윤태진, 허영지가 '지퍼 애플짓'에 대해 열띤 토론을 하는 현장이 공개된다.

이날의 의뢰인은 '독사과' 전 시즌을 통틀어 최초로 결혼을 앞둔 예비 부부여서 MC들을 놀라게 한다. 의뢰인은 "'독사과 테스트'는 사실 결혼 선물"이라고까지 표현하며 "결혼 전 확실하게 (예비 신랑의 본모습을) 확인해 보고 싶다"고 밝힌다. 이어 의뢰인은 예비 신랑의 술버릇을 언급하면서 "지금까지 쓴 반성문, 각서만 20장"이라고 털어놓는다. 예상치 못한 의뢰인의 얘기에 스튜디오 MC들은 '리액션 고장' 사태를 일으킨다. 직후, 예비 신랑을 유혹할 '고윤정 닮은꼴' 애플녀가 출격하고, 이 애플녀는 '독사과 작전' 중 주인공에게 "제 옷 지퍼 좀 올려 달라"는 고단수 애플짓을 감행한다.


이를 본 윤태진은 전현무를 향해 "지퍼 한 번도 안 올려 보셨냐?"고 돌발 질문을 던진다. 전현무는 "많이 올려 봤다"고 답하다가 '아차' 싶은 듯 눈치를 본다. 그러자 이은지와 윤태진은 승리의 브이(V)자를 그리며 "잡았다!"고 외쳐 웃음을 자아낸다. 양세찬은 즉각 "여자친구겠지"라고 전현무 보호에 나서고, 이은지는 "솔직히 말하면 지퍼는 우리 힘으로 충분히 할 수 있다"며 직접 지퍼를 올리는 동작을 시연한다.

이에 전현무, 양세찬이 빵 터진 가운데, 이은지는 "지퍼 올리기보다 내리는 게 혹시 더 '심쿵'한 거냐?"라고 예리한 질문을 던진다. 정신이 혼미해진 전현무는 "근데 (지퍼를) 올릴 때가 생각보다 뒤태가 더 보인다"고 솔직하게 답한다. 급기야 그는 '지퍼 올리기' 손동작을 디테일하게 보여줘 여자 MC들을 자지러지게 만든다. 뜨거운 반응에 머쓱해진 전현무는 "어질어질하네"라며 결국 두통을 호소한다.

'지퍼 애플짓'을 필두로 '고단수 애플짓'을 예고한 '고윤정 닮은꼴' 애플녀가 예비 신랑인 주인공을 두고 어떤 '독사과 작전'을 선보일지 초미의 관심이 쏠린다.

'예비 부부'가 최초로 출연하는 SBS Plus, Kstar 공동 제작 예능 '리얼 연애실험실 독사과 시즌2' 최종회는 27일 밤 9시 방송된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

