英 단독 보도, "손흥민처럼 아름다운 작별할 기회"...'폭탄 발언' 살…

영국의 풋볼인사이더는 25일(한국식가) '리버풀은 모하메드 살라 이적에 대해 입장을 번복했다'라고 단독 보도했다.
풋볼인사이더는 '살라는 1월에 사우디아라비아로 향할 가능성이 있었지만, 알렉산다르 이삭의 부상으로 계획은 무산될 것으로 보인다. 리버풀은 살라를 남길 것으로 보이며, 살라 또한 안필드에서 긍정적인 이미지로 떠나길 원한다고 알려졌다'고 전했다.
AFP연합뉴스
올 시즌 리버풀 화제의 중심은 살라였다. 그의 폭탄 발언이 모두를 놀라게 했다. 살라는 리버풀의 상징과도 같은 선수였다. 2024~2025시즌까지만 해도 공식전 52경기에서 34골23도움을 기록하며 살라는 선수 경력 최고의 시즌을 보내기도 했다. PL 골든 부트(득점왕)만 4회를 차지했다. 2017~2018시즌, 2024~2025시즌에는 EPL 올해의 선수로도 선정되며 정점에 올랐다.
하지만 최근 살라의 모습은 달랐다. 팀 내 영향력이 크게 추락했고, 리버풀의 성적도 곤두박질쳤다. 활약이 부진하자, 아르네 슬롯 감독은 결단을 내렸다. 살라를 선발 명단에서 제외했다. 살라를 제외한 이후에도 리버풀의 성적이 급격하게 달라지지는 않았으나, 그럼에도 슬롯 감독은 살라를 선발로 기용하지 않았다. 살라는 곧바로 인터뷰를 통해 불만을 토로했다. 그는 "구단이 나를 버스 아래로 던져버린 것 같다. 지금 내 심정이 그렇다. 누군가 내게 모든 책임을 떠넘기려 하는 게 분명하다"고 주장하기도 했다.
AFP연합뉴스
다행히 갈등은 오래 지속되지 않고 봉합됐다. 살라는 리버풀 선수단에서 일부 경기를 소화한 후 현재는 이집트 대표팀에 합류해 아프리카 네이션스컵을 소화 중이다. 다만 살라가 팀을 떠날 수 있다는 가능성이 거론됐다. 사우디아라비아와 미국 메이저리그사커 등 살라가 겨울 이적시장에서 팀을 떠날 수 있다는 주장이 제기됐다.
하지만 살라의 이적은 현재는 리버풀이 허용할 수 없게 됐다. 핵심 공격수 알렉산다르 이삭의 이탈이 뼈아팠다. 이삭은 최근 토트넘과의 경기에서 미키 판더펜의 거친 태클에 부상을 당했다. 정확한 진단은 비골 골절, 수술까지 감행하며, 올 시즌 복귀도 아직 확실하게 장담할 수 없다. 리버풀로서는 이삭이 이탈한 상황에서 살라 수준의 공격수를 함보로 내보낼 수 없는 상황이다.
AFP연합뉴스
살라에게는 마지막 기회가 될 수 있다. 네이션스컵 이후 리버풀로 돌아와 뛰어난 활약을 펼치고, 내년 여름 이적을 택한다면, 손흥민처럼 아름다운 이별도 기대할 수 있다. 앞서 손흥민은 2024~2025시즌 유로파리그 우승 이후 토트넘과 작별하며 박수 칠 때 떠나는 모습을 보여줬다. 마지막 기회를 얻은 살라가 어떤 결과를 남길지도 리버풀로서는 남은 시즌 중요 포인트가 될 전망이다.