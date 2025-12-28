김하성 2할3푼 쳐도 이득이다! 애틀란타 진짜 '핵노답'이었네 → 200…

애틀란타 브레이브스의 '유격수 구멍'은 생각보다 훨씬 심각했다. 미국 매체 분석에 따르면 김하성이 커리어 로우였던 타율 2할3푼3리를 쳐도 애틀란타는 공격력이 상승한다. 애틀란타가 김하성에게 거금 2000만달러(약 289억원)를 안긴 이유다.
[스포츠조선 한동훈 기자] 애틀란타 브레이브스의 '유격수 구멍'은 생각보다 훨씬 심각했다. 미국 매체 분석에 따르면 김하성이 커리어 로우였던 타율 2할3푼3리를 쳐도 애틀란타는 공격력이 상승한다. 애틀란타가 김하성에게 거금 2000만달러(약 289억원)를 안긴 이유다.
'ESPN'는 27일(한국시각) '김하성이 2024년과 같은 타격 성적을 유지한다면 애틀란타는 2025년 유격수 포지션에서 얻은 득점보다 약 30점 정도 더 얻을 것'이라고 진단했다.
애틀란타는 2025년 유격수 때문에 골머리를 앓았다.
ESPN은 '팬그래프의 wOBA 공식에 따르면 애틀란타 유격수들이 만들어낸 득점은 38점이다. 닉 앨런을 비롯한 유격수들은 타율 2할2푼2리, 출루율 2할8푼1리에 장타율 0.268을 기록했다. 장타는 단 18개에 그쳤다'고 조명했다.
리그 최저 수준이다. ESPN은 '38점이라는 득점 생산력은 2025년 메이저리그 전체 포지션 중 가장 낮았다. 최근 5년 동안 유격수 포지션에서 두 번째로 낮은 수치(디트로이트 타이거즈 2024년 37점)다. 동시에 2022년 텍사스 레인저스 좌익수들이 때린 장타 16개(홈런 11개, 2루타 5개) 이후 가장 적은 장타 기록이다'라며 부끄러운 기록을 나열했다.
애틀란타는 결국 9월 김하성을 영입했다. 김하성은 2024년부터 이어진 부상 여파로 인해 2025년 활약이 미미했다. 탬파베이 레이스가 김하성을 방출했는데 애틀란타가 마지막 희망으로 김하성을 붙잡은 것이다.
ATLANTA, GEORGIA - SEPTEMBER 28: Nick Allen #2 (left), Ha-Seong Kim #9, Jurickson Profar #7, Michael Harris II #23, Ronald Acuna Jr. #13, and Nacho Alvarez Jr. #67 return to the dugout after winning a game against the Pittsburgh Pirates at Truist Park on September 28, 2025 in Atlanta, Georgia.
애틀란타의 기대는 일단 들어맞았다. 김하성이 애틀란타 이적 후 타율 2할5푼3리 3홈런을 기록했다. 애틀란타는 김하성과 1년 2000만달러 재계약을 체결했다.
ESPN은 '김하성은 2022년과 2023년 샌디에이고 파드리스 소속으로 최고의 활약을 펼쳤다. 수비 지표가 뛰어났다. 출루율은 평균 이상이었다. 2년 연속 WAR 5.00을 넘어섰다. 2024년에는 공격과 수비 모두 부진했다. 8월에 어깨를 다쳤다. 2025년 활약도 공수 양면에서 뚜렷하지 않았다'고 설명했다.
그럼에도 ESPN은 김하성이 제일 부진했던 2024년만큼만 해도 애틀란타의 생산성이 향상된다고 지적했다.
ESPN은 '2026년은 어떨까. 김하성이 2024년과 같은 타격 성적인 타율 2할3푼3리, 출루율 3할3푼, 장타율 0.370을 유지한다면 애틀란타는 2025년 유격수들로부터 얻었던 점수보다 30점을 더 얻는다. 이는 약 3승이 추가되는 효과'라고 전망했다.