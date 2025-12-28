'역대 최초 FA 4번 역사를 창조했다' 강민호, 삼성과 2년 20억 도…

삼성은 28일 강민호와 계약 기간 2년, 계약금 10억원, 연봉 3억원, 연간 인센티브 2억원 등 최대 20억원 조건에 계약을 맺었다고 발표했다.
이로써 강민호는 KBO리그 역대 최초로 4번째 FA 계약을 체결한 선수로 이름을 남기게 됐다. 삼성도 김태훈, 이승현에 이어 내부 FA 3명과 모두 계약을 마쳤다. 그 전 베테랑 강타자 최형우도 2년 26억원 조건에 데려왔던 삼성이었다. 내년 시즌 우승 도전을 위한 모든 준비를 마쳤다.
2004년 프로에 데뷔해 롯데 자이언츠에서 일찌감치 주전이 되며 리그 최고 포수로 거듭난 강민호. 롯데에서 75억원에 첫 FA 계약을 한 뒤, 2018 시즌을 앞두고 두 번째 FA때 삼성과 80억원에 계약하며 첫 이적을 했다. 이후 삼성과 36억원 계약을 한 번 더 체결한 뒤 마지막 20억원 계약으로 방점을 찍었다. 20억원을 다 채워 받으면 야구 인생 FA 계약으로만 211억원을 벌게 됐다.
프로 통산 2496경기에 출전, 통산 타율 2할7푼7리, 2222안타, 350홈런, 1313타점, 1006득점을 기록 중이다.
삼성은 강민호 계약에 앞서 지난달 트레이드를 통해 '우승 포수' 박세혁을 데려왔다. 2차드래프트에서는 수비가 좋은 장승현까지 영입했다. 여기에 강민호 잔류를 완성시키며 다음 시즌 굳건한 안방 전력을 갖출 수 있게 됐다.
계약을 마친 강민호는 "프로 선수로서 4번째 FA 계약을 할 수 있어 영광이다. 다음 시즌 팀 우승을 위해 최선을 다하겠다"라고 소감을 밝혔다.