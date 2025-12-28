"이미 계획했던 일"...故 홍종명, 사망 후 8명 살린 장기기증, 오늘 13주기
[스포츠조선 김수현기자] 가수 고(故) 홍종명이 세상을 떠난지 13년이 흘렀다.
지난 2012년 12월 28일, 故 홍종명은 세상을 떠났다. 향년 46세.
10일 전 뇌출혈로 쓰러진 고인은 입원해 28일 새벽 뇌사판정을 받고 끝내 돌아오지 못했다.
이전에도 뇌졸증 증세로 몇 차례 수술을 받았았던 고인은 생전 장기기증을 약속한대로 8명에게 새 생명을 안겨주고 세상을 떠났다.
유족은 아내와 자녀 2명. 이에 유족은 "홍종명은 앞서 뇌경색 진단을 받았고, 지난 3월 한차례 수술 후 건강을 회복하는듯 했으나 갑작스럽게 세상을 떠났다. 장기기증은 이미 계획했던 일"이라고 전한 바있다.
1988년 영화 '어른들은 몰라요' OST를 작업하며 데뷔한 故 홍종명은 1997년 드라마 '아름다운 그녀'의 주제가 '내가 가야 할 길'로 이름을 알렸다.
1999년 이병헌 김하늘 전지현 주연 '해피투게더' OST '기억해줘', 드라마 '맨발의 청춘' 주제가인 '단 한 번의 사랑' 등을 부르며 많은 사랑을 받았다.
독실한 기독교 신자였던 故 홍종명은 CCM 음반도 발표하면서 활발한 가수 활동을 펼쳤다.
