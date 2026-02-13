‘솔지5’ 이성훈, 이명박 손자설에 선 그었다..“먼 친척도 아냐” 목소리·외모 닮은 탓?

기사입력 2026-02-13 14:22


박수지(왼쪽부터), 김재원, 김정현 PD. /넷플릭스

[스포츠조선 박아람 기자] 넷플릭스 '솔로지옥5' 출연자 이성훈이 이명박 전 대통령의 손자라는 소문에 대해 제작진이 사실이 아니라고 선을 그었다.

13일 서울 종로구의 한 카페에서 진행된 인터뷰에서 이성훈과 이명박 전 대통령의 관계를 묻는 질문이 나오자 김정현 PD는 "본인에게 직접 확인한 결과, 전혀 사실이 아니라는 답을 들었다"고 밝혔다.

그는 "외모와 목소리가 닮았다는 이야기가 있어 우리도 궁금해 물어봤지만 '전혀 아니다'라고 하더라"며 "먼 친척 관계도 아니라고 했다"고 덧붙였다.

이성훈은 미국 UC버클리 출신으로 구글 엔지니어를 거쳐 현재 뉴욕에서 퀀트 트레이더로 일하고 있는 이력이 알려지며 화제를 모았다.

출연진 선발 기준에 스펙을 반영하느냐는 질문에 김재원 PD는 "이성훈의 이력이 워낙 뛰어나 도드라져 보였을 뿐"이라며 "우리 프로그램은 다른 연애 예능과 비교해 외적인 매력을 더 중점적으로 본다"고 설명했다.

'지옥도' 촬영 기간 동안 출연진은 휴대전화를 사용할 수 없다고도 전했다. 김정현 PD는 "모든 휴대전화를 제작진이 보관한다"며 "꼭 필요한 통화는 제작진 입회 하에 진행하고 바로 반납한다"고 말했다. 몰입도를 높이기 위한 조치라는 설명이다. 그는 "출연자들이 시간을 몰라 노을이 지면 저녁 시간이구나 짐작할 정도"라고 전했다.

의상 역시 대부분 출연자들이 직접 준비한다고 했다. 김정현 PD는 "패션 감각이 뛰어난 분들이라 제작진이 준비해도 잘 입지 않는다. 약 90%는 본인이 챙겨온다"며 "우리는 촬영 전 필요한 콘셉트 정도만 조언한다"고 말했다. 헤어와 메이크업, 의상 선택 모두 출연자의 몫이라는 설명이다. 김재원 PD는 "넷플릭스에 오래 남는 콘텐츠인 만큼 다들 특별한 추억으로 남기고 싶어 공을 들이는 것 같다"고 전했다.

이번 시즌 '현실 커플(현커)' 탄생 여부에 대해서도 언급했다. 김재원 PD는 "현커가 없다는 이야기가 있지만, 이번 시즌을 포함해 실제 커플은 적지 않다"고 밝혔다. 다만 "공개 연애를 부담스러워하는 경우가 많다"며 "이번 시즌에는 공개 연애 의사가 있는지를 비교적 꼼꼼히 확인해 긍정적으로 답한 분들을 중심으로 섭외했다"고 설명했다. 최종 커플들의 현재 관계는 '솔로지옥 리유니언'에서 확인할 수 있다고 덧붙였다.


끝으로 제작진은 출연진을 향한 과도한 비판을 자제해달라고 당부했다. 김재원 PD는 "최미나수에 대한 비판 여론이 있었지만, 프로그램에 활력을 불어넣어 준 인물"이라며 "방송은 끝난 만큼 따뜻한 응원도 함께 보내주셨으면 한다"고 말했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

