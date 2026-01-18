짐보다 무거운 책임감...결의에 찬 주장 양의지, 표정으로 말하다
|
|
|두산 베어스 선수단이 18일 인천국제공항을 통해 스프링캠프가 열리는 호주로 출국했다. 주장 양의지가 출국장으로 향하고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com
[인천공항=스포츠조선 박재만 기자 명가 재건을 노리는 두산 베어스 주장 양의지가 결의에 찬 표정으로 스프링캠프가 열리는 호주로 향했다.
주장 양의지를 필두로 양석환, 정수빈, 김인태, 김명신, 최원준, 이영하, 이병헌이 스프링캠프 선발대로 나섰다.
지난 시즌 9위라는 아쉬운 성적을 남겼던 두산 베어스가 새 시즌 준비에 들어갔다. 베테랑 양의지, 양석환, 정수빈 등 8명의 선수가 18일 인천국제공항을 통해 1차 스프링캠프가 열리는 호주로 출국했다.
가정 먼저 모습을 보인 주장 양의지는 결의에 찬 표정으로 장비를 챙겼다. 선발대 양의지, 양석환, 정수빈, 김인태, 김명신, 최원준, 이영하, 이병헌은 공항까지 찾은 야구팬들을 위해 짐을 붙인 뒤 셀카와 사인까지 정성스럽게 해준 뒤 출국장으로 발걸음을 옮겼다.
두산 베어스는 오는 23일 본진이 호주로 출국해 1차 스프링캠프에 돌입할 예정이다. 이어 2월 22일부터 일본 미야자키에서 2차 캠프를 갖는다.
|
|
|주장 양의지를 필두로 선발대로 출발한 김명신, 정수빈, 이영하, 양석환 등 8명.
|
|
|새 시즌 선발 경쟁에 돌입한 최원준.
|
|
|선배들 짐부터 챙기는 착한 후배 이영하.
|
|
|다부진 표정으로 캠프 떠나는 베테랑 김인태.
|
|
|반등이 절실한 양석환.
|
|
|짐보다 무거운 주장의 책임감.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.