골골골골골골! '비즈니스석 논란' 지운 탁월한 경기력...신상우호, 필리핀전 3-0 압승→로테이션 대성공[여자아시안컵 리뷰]

[스포츠조선 이현석 기자]신상우호가 2경기 연속 대승을 거뒀다. 논란을 지운 탁월한 경기력을 선보였다.
대한민국 여자 축구 A대표팀은 5일 낮 12시(한국시각) 호주 골드코스트의 골드코스트 스타디움에서 열린 필리핀과의 2026년 아시안컵 조별리그 A조 2차전 경기에서 3대0으로 승리했다.
첫 경기에서 이란을 3대0으로 꺾으며 기세를 올렸던 한국은 필리핀을 상대로도 대승을 거두며 조별리그 2경기에서 6골을 터트렸다. 조 1위를 향한 유리한 고지를 점했다. 한국은 이번 경기 전까지 필리핀을 상대로 6전 전승을 기록 중이었는데, 이 기록을 한 경기 더 늘렸다.
이번 대회에는 총 12개팀이 3개 조로 나뉘어 조별리그를 치른 후 각 조 1, 2위와 조 3위 중 성적이 좋은 상위 2개팀이 8강 토너먼트에 오른다. 4강 진출팀과 8강 탈락 팀 중 플레이오프 승리팀 등 총 6개 팀이 2027년 FIFA 여자월드컵 출전권을 획득한다. 지난 2022년 대회에서 준우승을 달성한 한국은 이번 대회 우승 및 4회 연속 월드컵 본선 진출을 목표로 한다.
과제는 문전 집중력이었다. 이란을 3대0으로 꺾었지만, 골 결정력이 아쉬웠다. 전반에만 슈팅 20개, 전체 슈팅이 33개에 달했지만 위력이 부족했다. 필리핀을 상대로는 문전에서의 세밀함이 중요한 상황이었다. 신상우 감독 또한 이란전 이후 "승리한 선수들에게 감사하다고 전하고 싶다. 하지만 골 결정력에 대해서는 아쉬움이 많은 경기였다. 시간이 짧아서 훈련보다는 비디오 미팅을 통해서 분석해야 할 것 같다. 선수들이 첫 경기라 긴장을 많이 한 탓에 결정력이 부족했던 것 같다"고 했다. 결정력 쇄신을 다짐했다.
사진=대한축구협회
사진=대한축구협회
전반 초반부터 한국이 시종일관 필리핀을 몰아붙였다. 한국은 킥오프 이후 공을 잡고 필리핀 진영에서 공격을 주도했다. 일찍이 포문을 열었다. 전반 12분 한국은 필리핀 문전에서 세밀하게 공격을 조립했다. 박스 안에서 김신지의 패스를 받은 전유경은 침착하게 수비를 제치고 오른발 슈팅을 시도했다. 공은 필리핀 골문 구석을 정확하게 찌르며 선제골이 터졌다.
한 번 터지기 시작한 한국의 공격은 곧바로 추가 득점으로 격차를 벌렸다. 전반 14분 좌측을 뚫어낸 추효주의 패스를 받은 박수정이 페널티박스 아크 좌측에서 오른발 감아차기를 시도했다. 공은 그대로 골문 안으로 빨려들어갔다. 필리핀 골키퍼가 반응조차 하지 못했던 궤적이었다.
한국은 계속해서 필리핀 골문을 두드렸다. 전반 19분 우측에서 올려준 낮은 크로스를 김신지가 마무리하며 골망을 흔들었으나, 오프사이드가 선언되며 득점이 되지 못했다. 전반 43분에는 측면에서 이민희가 올린 크로스를 손화연이 문전에서 돌려놓았으나, 골문 방향으로 제대로 향하지 않았다. 전반은 한국의 2-0 리드로 마무리됐다.
사진=대한축구협회
사진=대한축구협회
후반에도 한국이 주도하는 흐름은 이어졌다. 후반 10분 손화연이 페널티박스 우측에서 아크 정면으로 전진하며 시도한 왼발 슈팅이 골문 구석으로 향했으나, 필리핀 맥다니엘 골키퍼가 몸을 날려 막았다. 하지만 추가골까지 시간이 오래 걸리지 않았다. 후반 11분 코너킥 상황에서 올라온 공을 처리하는 맥다니엘의 선방이 부정확했고 문전에 떨어졌다. 이를 문은주가 밀어넣으며 승부에 쐐기를 박았다.
신 감독은 후반 19분 문은주를 빼고 김민지를 투입해 중원의 에너지를 더했다. 김민지는 투입 직후인 후반 20분 빠른 리커버리로 공을 끊어내며 크로스를 올렸고, 문전으로 쇄도한 박수정에게 공이 향했지만, 제대로 마무리되지 못했다.
한국의 공격은 마지막까지 멈추지 않았다. 후반 추가시간 김진희가 문전으로 올린 크로스를 박수정이 마무리하고자 했으나, 맥다니엘과 충돌하며 득점으로 이어지지 못했다.