'임신' 남보라 "자궁경부암 유발 이상세포 발견..지난해 3월 제거 수술…

기사입력 2026-03-05 12:54


[스포츠조선 정유나 기자] 배우 남보라가 임신 23주 차 근황을 전하며 결혼 전 자궁경부암을 유발할 수 있는 이상 세포를 발견해 제거 수술을 받았던 사실을 고백했다.

5일 남보라의 유튜브 채널에는 '남보라 임신 Q&A 시도 2번만에 성공?! 이건 꼭 챙기세요'라는 제목의 영상이 올라왔다.

남보라는 "현재 23주에 접어들었다"며 "임신을 계획한 지 두 달 만에 아기를 갖게 됐다"고 밝혔다. 그는 "주변에서 임신이 빨리 됐다고 하더라"며 준비 과정을 상세히 설명했다.

결혼 전 건강검진을 받았다는 남보라는 자궁경부암을 유발할 수 있는 이상 세포가 발견돼 지난해 3월 제거 수술을 받았다고 고백해 눈길을 끌었다.

남보라는 "수술 부위가 완벽하게 아무는데까지 두달 정도 걸렸다"며 "이후 결혼식을 올리고 신혼생활을 보내면서 올해 안에 애기를 가져보자고 다짐했다. 산부인과를 찾아 항체 검사 등 사전 검사를 진행했다"고 전했다.


임신 준비 과정에서 가장 신경 쓴 부분으로는 건강 관리와 생활 습관을 꼽았다. 그는 "비타민D, 오메가3, 종합비타민, 엽산, 유산균 등을 꾸준히 챙겨 먹었고, 하루 8시간 이상 자려고 노력했다"고 밝혔다. 특히 "9월 임신이 됐는데, 그 한 달간 소고기를 정말 많이 먹었다"며 웃음을 보이기도 했다.

영상 말미에서 남보라는 "새 생명이 찾아온다는 건 정말 큰 축복"이라며 "건강하게 출산하는 것이 목표"라고 전했다. 이어 난임으로 고민하는 이들을 응원하며 관련 지원 이벤트도 소개했다.

한편 남보라는 지난해 5월 동갑내기 사업가와 결혼했으며, 같은 해 12월 임신 소식을 전했다. 그는 오는 6월 출산을 앞두고 있으며, 태아의 성별은 아들인 것으로 전해졌다. 특히 남보라는 최근 가족들 앞에서 "자연주의 출산을 하고 싶다"고 선언해 화제를 모았다.



