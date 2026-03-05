미쳤다! 손흥민 토트넘 데뷔 뛰어넘는 임팩트...오현규, 월드컵 국대 주전 9번 예약→골골골골 득점포

베식타시는 5일(한국시간) 튀르키예 이스탄불의 튀프라쉬 스타디움에서 열린 리제스포르와의 2025~2026시즌 튀르키예 쿠파스컵(FA컵) C조 4라운드 홈경기서 4대1 대승을 거뒀다. 3승1무로 승점 10점을 쌓은 베식타시는 페네르바체(승점 9)를 제치고 C조 선두를 달렸다.
베식타시의 대승에 또 오현규가 있었다. 최전방 스트라이커로 선발 출장한 오현규다. 베식타시는 전반 27분 선제골을 터트렸다. 오현규의 간접적인 도움이 있었다. 선제골은 오른쪽 풀백 아미르 무리요의 발끝에서 나왔다. 무리요는 측면에서 중앙으로 치고 들어온 뒤 페널티박스 바깥에서 과감하게 오른발 슈팅을 시도했고, 공은 크로스바 안쪽을 맞은 뒤 그대로 골문 안으로 빨려 들어갔다. 문전에서 계속 움직이며 수비수들의 시선을 끌어준 오현규의 움직임 덕분에 무리요는 비교적 넓은 공간에서 슈팅 기회를 잡을 수 있었다.
사진=베식타시
기세를 탄 베식타시는 전반 38분 추가골까지 만들었다. 오른쪽 측면을 파고든 밀로트 라시차가 낮고 빠른 크로스를 문전으로 보냈다. 페널티박스 안에 있던 살리 우찬이 이를 침착하게 잡아 오른발로 마무리하며 스코어를 2-0으로 벌렸다.
오현규가 경기를 사실상 마무리했다. 전반 32분 오르쿤 쾨크취 시도한 강력한 중거리 슈팅을 리제스포르 골키퍼가 막아냈다. 하지만 슈팅이 낮고 빨랐던 탓에 제대로 쳐내지 못했다. 이때 오현규가 골냄새를 제대로 맡았다. 수비수들보다 빨리 문전으로 쇄도한 뒤, 재빠른 오른발 터치로 공을 밀어 넣으며 3-0을 만들었다. 오현규의 집중력과 최근 골 냄새를 맡는 감각이 굉장히 올라왔다는 걸 증명하는 장면이었다.
사진=베식타시
오현규의 활약은 여기까지였다. 세르겐 얄츤 베식타시 감독은 3대0으로 승부가 기울자 오현규에게 휴식을 부여했다. 얄츤 감독이 얼마나 오현규를 아끼는지를 알 수 있는 대목이다. 이번 주말 리그 1위인 갈라타사라이와 이스탄불 더비를 치르기 때문이다. 최근 상승세를 타고 있는 베식타시가 빅터 오시멘을 앞세운 갈라타사라이까지 넘어선다면 기적적인 역전 우승 희망도 노려볼 수 있다.
후반 36분 교체 투입된 카르탈 카이라 일마즈가 젠기즈 윈데르의 날카로운 침투 패스를 이어받아 팀의 네 번째 골을 터뜨리며 승부에 쐐기를 박았다. 경기 막판 실점을 내줬지만 베식타시가 기분 좋게 승리했다.
오현규의 베식타시 데뷔 임팩트는 엄청나다. 데뷔하자마자 리그 3경기 연속골을 터트리면서 베식타시 최초의 역사를 썼다. 베식타시 데뷔 후 3경기 연속골을 오현규가 최초다. 직전 리그 경기에서는 침묵했지만 오현규는 경기 영향력은 유지했다. 컵대회에서도 득점을 가동하면서 5경기 4골 1도움이다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
2026년 들어서 대한민국 공격수 중에 가장 뛰어난 득점력을 선보이고 있다. 지금 기세를 유지해 2026년 북중미 월드컵까지 이어간다면 새로운 시대가 열릴 수도 있다. 오현규는 전 소속팀인 KRC 헹크에서부터 기록까지 합치면 시즌 14득점 5도움이다.
국가대표팀 경쟁 상대가 될 수 있었던 조규성(미트윌란)이 최근 잠잠하면서 오현규는 국가대표팀 주전 스트라이커 자리도 예약했다.