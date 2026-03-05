김구라, 이혼 11년..“헤어진 배우자 사생활 지켜본다면” (‘X의 사생활’)

|
|
[스포츠조선 박아람 기자] 신규 예능 'X의 사생활'이 첫 방송을 앞두고 티저 영상을 공개하며 본방송을 향한 기대감을 한층 끌어올렸다.
특히 X가 새로운 이성을 만나는 장면이 짧게 스쳐 지나가며 긴장감을 높인다. 이를 지켜보는 전 배우자의 복잡한 표정과 교차되는 내레이션은 이 프로그램이 단순한 관찰 예능을 넘어 감정의 민낯을 들여다볼 것임을 예고한다.
MC로 나선 김구라와 장윤정의 모습도 담겼다. 장윤정은 "(이혼한 X의) 일상은 물론이고 새로운 이성과의 만남까지도 지켜볼 수 있다"는 말과 함께 티저 속 장면을 지켜보며 현실적인 조언과 깊이 있는 공감을 더한다. 특히 장윤정은 이혼한 부부의 사연에 "복잡하다, 복잡해"라며 감정이입하기도 한다. 여기에 패널로 합류한 천록담, 정경미 역시 각기 다른 시선으로 상황을 바라보며 프로그램의 입체감을 더한다.
제작진은 "달라진 X의 모습을 통해 출연자 스스로는 물론 시청자 역시 자신의 삶과 관계를 돌아보게 될 것"이라며 "이혼율이 급상승한 현대 사회에서 이혼한 이들의 현재를 지켜보며 서로 성장하고 따뜻한 공감을 전할 수 있는 새로운 개념의 리얼리티가 될 것"이라고 기대를 당부했다.
한편, 이혼 부부들의 입장 정리 리얼리티 TV CHOSUN 'X의 사생활'은 3월 17일 화요일 밤 10시 첫 방송된다. 과연 티저 속 복잡하게 얽힌 감정의 실타래가 본 방송에서 어떻게 풀려갈지 관심이 쏠린다.
