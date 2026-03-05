이휘재, 연예계 은퇴 아니었다 "복귀 의지 강해, 韓서 제작진 미팅"

[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 이휘재의 복귀 여부에 대한 관심이 집중되고 있다.

4일 유튜브 채널 '연예 뒤통령 이진호'에서는 '충격 단독! 캐나다 간 줄 알았는데…이휘재 한국 포착 왜?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

지난 3일 이휘재의 아내 문정원이 3년 7개월 만에 SNS 활동을 재개, 캐나다에서의 일상을 공개해 화제가 됐다. 이휘재 문정원 가족은 2022년 캐나다로 떠난 후 4년째 방송에서 모습을 보이지 않아 연예계 은퇴설까지 불거진 바.

이진호는 당초 이휘재 가족이 이민을 위해 캐나다로 떠난 것이 아니었다며 "이휘재가 가족과 캐나다로 떠난 시점은 2022년 9월이었다. 당초 계획이 2022년 연말이나 2023년 초에 한국으로 복귀하는 계획이었다"며 "이휘재가 가족들과 함께 캐나다로 떠난 두 가지 이유 중 하나는 이휘재의 극심한 슬럼프 때문이었다. 이휘재를 둘러싼 논란이 너무 잦고 후폭풍도 컸다"고 밝혔다.

이진호는 "이휘재가 당시 뭘 해도 안 되는 시점이라 괴로워했다. 이때 마침 '연중라이브'에서도 하차하면서 스케줄이 비게 됐고 자연스럽게 가족과 함께 휴식 차 캐나다로 떠났다"고 밝혔다.

또 "이휘재가 캐나다로 떠났던 또 다른 이유는 아이들의 교육 문제였다. 최초 단계에서는 휴식 차 떠났던 캐나다 행이었지만 아이들이 현지에 무척이나 잘 적응하면서 체류기간 역시 길어졌다"고 밝혔다.


하지만 이휘재가 연예계를 은퇴한 것은 아니라고. 이진호는 "이휘재 씨의 지인들은 이휘재가 국내 활동에 대한 의지가 강하다고 입을 모았다. 실제로 이휘재가 종종 한국에도 귀국하면서 방송 관계자들과 미팅을 이어갔던 것으로 보인다"고 밝혔다.

이진호는 "아이들이 초등학교 6학년이 되면서 시간적 여유도 생겼고 국내 활동에 대한 본인의 의지 역시 상당히 강했다. 앞서 말씀 드렸던 은퇴설이나 이민설은 사실이 아니"라며 "현재로서는 그 시기까지 확인되지 않지만 복귀 가능성에 힘이 실린다"고 밝혔다.


이진호는 "이휘재가 캐나다로 떠난 이후 상당히 살이 쪄 지인들도 놀랄 정도라더라. 최근 들어 자기관리를 통해서 이전과 같은 몸매를 회복했다더라"라며 "복귀설과 관련해 추가로 확인해보니 아직까지 이휘재와 전속계약을 맺은 회사는 없다. 다만 활동 가능성은 전보다 훨씬 더 열려있는 상황"이라고 유튜브 등의 경로도 언급했다.

