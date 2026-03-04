'잠적' 이휘재, 선우용여와 뜻밖의 인연 "커트 30만원짜리 미용실 추천"

기사입력 2026-03-04 21:22


[스포츠조선 이게은기자] 배우 선우용여가 활동을 중단한 개그맨 이휘재를 언급했다.

4일 '순풍 선우용여' 채널에는 '강남 신세계에서 장보는 82세 선우용여의 찐추천 20가지 먹거리템 (+10년 단골미용실 최초공개)'라는 영상이 공개됐다.

선우용여는 "커트는 제대로 자르는 곳으로 가야 한다"라며 강남에 위치한 미용실로 향했다. 10년 다닌 프리미엄 미용실로 여자 커트 가격은 30만 원이었다.

선우용여는 "미용실은 한 군데만 다니면서 계속 한 선생님과 함게 해야 한다. 그래야 내 스타일을 파악해서 잘 잘라준다. 좋은 미용실을 알아내기 위해 많이 찾아다녔다"라고 말했다. 이어 "이휘재에게 물어보니까 잘하는 곳이 있다고 하더라. 그래서 여기에 왔다"라며 이휘재에게 이 미용실을 추천받았다고 말해 눈길을 끌었다.


한편 이휘재는 아내 문정원의 장난감 먹튀, 층간소음 논란 등 연이은 구설수로 활동을 중단했으며 2022년 캐나다로 떠났다. 최근 출연한 방송은 2022년 1월 종영한 MBN 예능 '배틀 인 더 박스'다.

그런 가운데 문정원은 지난 3일 "어느새 3월, 2026년"이라는 글과 사진을 통해 갑작스레 근황을 전했지만, 대중의 반응은 여전히 싸늘했다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

