이휘재, 캐나다 아니었다…"한국에 머물고 있는 중, ♥문정원만 떠났다"

[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 이휘재가 한국에서 포착된 근황이 공개됐다.

4일 유튜브 채널 '연예 뒤통령 이진호'에서는 '충격 단독! 캐나다 간 줄 알았는데…이휘재 한국 포착 왜?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

지난 3일 이휘재의 아내 문정원이 3년 7개월 만에 SNS 활동을 재개해 화제가 됐다. 이휘재 문정원 가족은 2022년 캐나다로 떠난 후 방송에서 모습을 보이지 않아 연예계 은퇴설까지 불거진 바.

이진호는 이휘재 가족이 캐나다로 떠난 이유가 이민이 아니었다며 "이휘재가 가족과 캐나다로 떠난 시점은 2022년 9월이었다. 당초 계획이 2022년 연말이나 2023년 초에 한국으로 복귀하는 계획이었다. 이휘재가 가족들과 함께 캐나다로 떠난 두 가지 이유 중 하나는 이휘재의 극심한 슬럼프 때문이었다. 이휘재를 둘러싼 논란이 너무 잦고 후폭풍도 컸다"고 밝혔다.

이진호는 "이휘재가 당시 뭘 해도 안 되는 시점이라 괴로워했다. 이때 마침 '연중라이브'에서도 하차하면서 스케줄이 비게 됐고 자연스럽게 가족과 함께 휴식차 캐나다로 떠났다"고 밝혔다.


하지만 캐나다로 떠난지 5개월 만에 모친상을 당한 이휘재. 결국 이휘재는 한국으로 복귀할 계획을 접고 캐나다로 다시 떠났다고. 이어 이진호는 이휘재 가족이 쌍둥이 아들의 교육 문제 역시 캐나다 이주를 결심한 계기라고 밝혔다.

하지만 이휘재가 연예계를 은퇴한 것은 아니라고. 이진호는 "이휘재 씨의 지인들은 이휘재가 국내 활동에 대한 의지가 강하다고 입을 모았다. 실제로 이휘재가 종종 한국에도 귀국하면서 방송 관계자들과 미팅을 이어갔던 것으로 보인다"고 밝혔다.

또 이진호는 두 사람이 최근까지 한국에 있었다고 밝혔다. 이진호는 "이휘재는 지난 1월 한국에 귀국하면서 그간 돌보지 못한 일들을 처리하고 있다고 한다. 문정원 씨 역시 개인적인 일이 있어 한국에 입국했다가 최근에야 캐나다로 출국했다"며 "이휘재는 아이들의 교육 문제를 위해 다시 캐나다로 떠날 예정"이라고 밝혔다.

