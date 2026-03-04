장항준, 천만 거장 임박...윤종신 "분수에 넘치는 행운 오면 망해" ('유퀴즈')
[스포츠조선 정안지 기자]가수 윤종신이 영화 '왕사남'으로 천만 거장 등극에 임박한 절친 장항준 감독을 향해 유쾌한 돌직구를 날렸다.
4일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 측은 "윤종신과 거장 감독 항준의 과거 일화"라는 제목으로 예고편을 공개했다.
이날 36년째 노래해 온 대한민국 대표 싱어송라이터 윤종신이 출연한 가운데 유재석은 최근 누적 관객 900만 명을 돌파하며 곧 '천만' 카운트다운을 앞둔 장항준 감독의 영화 '왕과 사는 남자'(이하 '왕사남')를 언급했다. 윤종신과 장항준 감독은 오랜 절친 사이다.
윤종신은 "장항준을 통해서 여러분들이 많은 교훈을 느끼실 거다"라면서 "'꾸준히 뭔가를 열심히 하면 기회가 온다'라는 것이 제일 중요한 교훈이고, 두 번째는 '분수에 넘치는 행운이 오면 결국은 망할 것이다'"라며 특유의 입담으로 현장을 웃음바다로 만들었다.
이어 그는 "거장 유효 기간은 10년이다. 장항준 능력에 넘치는 뭐가 왔다"라면서 "과하다. 후세까지 갈 운이 얘한테 다 왔다. 그래서 좀 걱정된다"라며 절친이기에 가능한 농담으로 폭소를 자아냈다.
그러면서 윤종신은 장항준에 대해 "내가 본 인생 중에 최고의 인생이다. 20대 때 나를 만나서 어떻게든 복지가 해결되고 김은희 만나서 모든 게 해결됐다. 그리고 거기다 덤까지 지금"이라고 덧붙여 웃음을 안겼다.
그때 유재석은 "(윤종신이)힘들 때 유일하게 찾은 도피처가 장항준 감독님 집이었다고 한다"라면서 당시 상황에 대해 물었다. 이에 윤종신은 "(장항준)집에 들어가면 유토피아가 펼쳐지는 느낌이다. 나보다 더 가난한 애들이..."라면서 천만을 목전에 둔 장항준 감독과의 일화를 털어놨다.
또한 30대 시절 6억 빚을 떠안게 된 사연과 윤종신을 예능적으로 업어 키웠다는 유재석과, '유재석 공포증'이 생긴 윤종신의 거침없는 폭로전도 폭소를 더할 전망이다.
anjee85@sportschosun.com
