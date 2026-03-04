'브리저튼4' 하예린 "♥루크 톰슨, 내가 '소피'로 바로 보였다고"

하예린은 4일 오후 서울 중구에 위치한 커뮤니티 하우스 마실 라이브홀에서 국내 취재진과 만나 넷플릭스 오리지널 시리즈 '브리저튼 시즌4'의 인터뷰에 임했다.
하예린은 합류에 대해 "과정이 외국에서는 셀프 테이프를 보낸다. 에이전트에게 전화가 왔다. 한국에 있을 때였다. 엄마가 태안에 사셔서 태안에 있는데 롯데마트에서 장을 보고 있었는데 에이전트가 '너 브리저튼 아냐'고 전화가왔다. '당연하지'해서 오디션이 있는데 24시간 안에 장면 두 개를 제출하라고 했다. 에피소드4의 차 장면과 호수 장면을 보내줘서 하루 만에 찍어서 아무 생각 없이 보냈다. 당연히 답이 안 올 줄 알고, 며칠 수에 바로 줌으로 오디션을 봐야 한다는 이메일을 받았고, 줌으로 감독님과 미팅을 하다가 케미스트리 리뷰를 루크 톰슨과 하라고 하더라. 시차때문에 밤 11시에 했는데, 하루 종일 엄청 떨리다가 밤 11시에 두 장면을 리딩하고 며칠 후에 강남에서 엄마랑 아침을 먹고 있었는데 전화가 왔다. 그래서 '브리저튼 시즌4 소피, 주인공을 맡았다'고 전화가 왔더라. 엄마는 같이 눈물을 흘리고 정말 소리를 지르면서 사람들이 '저 여자 괜찮나' 하는 표정을 봤다"고 말해 웃음을 자아냈다.
하예린은 "케미스트리 리뷰를 했을 때는 연기가 잘 흐른다는 생각이 들었는데, 그래도 저는 저보다 더 예쁜 여자가 있지 않을까, 재능도 실력도 더 좋은 배우가 있지 않을까 생각했다. 저는 다른 여배우들을 못봤잖나. 루크 톰슨은 봤지만, 저는 최선을 다하겠다는 생각만 했는데 루크 말로는 바로 보였다고 말하더라"고 말했다.
'브리저튼'은 19세기 영국 상류사회를 뒤흔든 스캔들과 로맨스로 뜨거운 관심을 모았던 넷플릭스 시리즈. 시즌4는 결혼에 무심한 자유로운 영혼 베네딕트 브리저튼(루크 톰프슨)이 가면무도회에서 만난 '은빛 드레스의 여인'과 현실의 하녀 소피 백(하예린) 사이에서 사랑과 정체성, 계급의 경계를 넘나드는 로맨스 시리즈다. 하예린은 넷플릭스 시리즈 '서바이버스', 드라마 '헤일로'를 통해 활약해왔던 배우로, 브리저튼 시리즈 중 최초 동양인 주인공으로 발탁되며 전세계의 관심을 받았다.