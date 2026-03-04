"한국 이긴 거 봤잖아" 다크호스 호주, 'WBC 첫 1R 통과' 이끈 명장의 자신감…또 이변 만드나

기사입력 2026-03-04 12:34


"한국 이긴 거 봤잖아" 다크호스 호주, 'WBC 첫 1R 통과' 이끈 …
◇스포츠조선DB

"한국 이긴 거 봤잖아" 다크호스 호주, 'WBC 첫 1R 통과' 이끈 …
◇스포츠조선DB

[스포츠조선 박상경 기자] 2023 월드베이스볼클래식(WBC). 한국에겐 악몽으로 남은 대회다.

첫 판부터 무너졌다. 상대는 다름 아닌 복병 호주. 미국에서 활약하는 마이너리거들과 자국 리그 선수들이 주축이 된 호주는 만만치 않은 짜임새를 선보이며 한국을 괴롭혔다. 반면 한국 마운드는 호주 타선을 막는 데 애를 먹었고, 강백호의 '세리머니 주루사'까지 겹치면서 분위기를 살리지 못했다. 7대8 패배. 이후 한국은 일본에 3대14의 굴욕적 패배까지 당하면서 일찌감치 본선 1라운드 통과가 좌절된 바 있다.

호주는 이번에도 한국 야구와 맞닥뜨린다. 본선 1라운드 C조에 한국, 일본, 대만, 체코와 함께 편성된 호주는 1라운드 최종전에서 한국을 상대한다. 조 2위까지 진출할 수 있는 결선 토너먼트의 향방이 호주전에서 갈릴 수 있다는 점에서 류지현호의 경계심은 최고조에 이를 수밖에 없다.


"한국 이긴 거 봤잖아" 다크호스 호주, 'WBC 첫 1R 통과' 이끈 …
◇스포츠조선DB
호주의 데이브 닐슨 감독은 4일 일본 도쿄돔에서 공식 훈련을 마친 뒤 "부상자 없이 최상의 상태로 대회에 임할 수 있게 됐다"고 밝혔다. 5일 대만과의 첫 경기에 대해서는 "대만은 좋은 팀이다. 내일 큰 도전에 맞닥뜨릴 준비가 됐다. 좋은 경기를 펼칠 것"이라고 다짐했다.

C조에선 일본이 수위를 점할 것으로 예상되는 가운데 한국과 대만이 2위 싸움을 펼칠 것이란 예상이 지배적이다. 하지만 호주의 전력은 여전히 무시할 수 없다는 평가. 2024년 메이저리그 신인 드래프트 전체 1순위로 지명된 트래비스 바자나(클리블랜드 가디언스)의 존재도 위협적이다. 호주가 대만을 잡는다면 흐름은 안갯속에 빠질 수밖에 없다.


"한국 이긴 거 봤잖아" 다크호스 호주, 'WBC 첫 1R 통과' 이끈 …
◇스포츠조선DB
닐슨 감독은 3년 전 기억을 다시 소환했다. 그는 "2023년과 같은 어프로치를 하려 한다"며 "우리는 당시 1라운드를 돌파했다. 잘 준비해 내일 경기에 대비할 것"이라고 강조했다. 닐슨 감독과 동석한 바자나 역시 "2023년 대회에 참가하지 못했지만, 도쿄돔에서 호주가 어떻게 싸웠는지 알고 있다"고 승리에 대한 의지를 숨기지 않았다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이현이, 둘째도 '학비 1천만원' 명문초 보냈다 "공부 많이 시키는 학교"

2.

[단독] 김선호, 빵집 취업했다..김희애·차승원과 '봉주르빵집' 합류

3.

[공식]산다라박, 박봄 '마약 주장'에 입 열었다…"오히려 건강 걱정"

4.

'장원영 언니' 장다아, '살목지'로 스크린 데뷔 "감정 그라데이션 보여줄 것"

5.

"눈 뜬 채로 죽은 느낌"…최가온, '韓최초金' 만들기까지 소변→피주머니 달고 지낸 회복기 공개

스포츠 많이본뉴스
1.

롯데 김동혁 방출설 사실무근 → "안타깝게 팀에서 나오게 됐다" 정민철 위원 오해 소지 발언

2.

타도 오타니! 한명 빼고 모두가 한마음으로 뭉친 미국 대표팀의 진심 "더이상 핑계댈 순 없다"

3.

[오피셜]대한축구협회, 남자 U-20 대표팀 사령탑에 제주 잔류시킨 김정수 대행 선임

4.

이럴수가…올스타 외야수 두 번째 약물 적발, 162G 징계+WBC도 하차

5.

'와 진짜 타격 8위팀 맞나' 23득점-32안타 대폭발! 완전 다른 팀 됐다

스포츠 많이본뉴스
1.

롯데 김동혁 방출설 사실무근 → "안타깝게 팀에서 나오게 됐다" 정민철 위원 오해 소지 발언

2.

타도 오타니! 한명 빼고 모두가 한마음으로 뭉친 미국 대표팀의 진심 "더이상 핑계댈 순 없다"

3.

[오피셜]대한축구협회, 남자 U-20 대표팀 사령탑에 제주 잔류시킨 김정수 대행 선임

4.

이럴수가…올스타 외야수 두 번째 약물 적발, 162G 징계+WBC도 하차

5.

'와 진짜 타격 8위팀 맞나' 23득점-32안타 대폭발! 완전 다른 팀 됐다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.