'충주맨 떼면 망할 것' 예상 깼다...김선태, 채널 개설 이틀 만에 '충주시' 추월

|
[스포츠조선 김준석 기자] '충주맨' 간판을 떼면 인기가 꺾일 것이라는 예상은 빗나갔다.
현재 충주시 채널 구독자는 약 77만5000명으로, 김선태 개인 채널이 개설 이틀 만에 역전에 성공했다.
충주시 채널은 한때 구독자 97만 명을 기록하며 지자체 유튜브 가운데 대표적인 성공 사례로 꼽혀 왔다.
김선태는 충주시 홍보담당관으로 재직하며 특유의 'B급 감성' 콘텐츠로 큰 화제를 모았다. 공공기관 유튜브의 고정관념을 깨는 기획과 연출로 지자체 유튜브 구독자 1위라는 기록을 세운 인물이기도 하다.
다만 공직자 신분으로 활동하는 동안 유튜브 조회수로 발생한 수익은 개인에게 돌아가지 않았다. 그럼에도 김선태는 충주시 채널을 전국적인 성공 사례로 성장시켰다는 평가를 받는다.
김선태는 지난 3일 개인 채널에 올린 영상에서 "퇴사를 생각하게 된 근본적인 이유는 솔직히 할 만큼 했기 때문"이라며 "여러 곳에서 과분한 제안을 받았지만 고민 끝에 자유롭게 해보고 싶었다"고 밝혔다.
이어 "(충주시를) 나간 이유 중 가장 큰 것은 돈을 더 벌고 싶어서였다"며 "나이를 더 먹기 전에 제 역량을 더 펼쳐 보고 싶었다"고 솔직한 속내를 전했다.
한편 김선태 개인 채널이 단기간에 충주시 채널을 넘어선 사례는 조직보다 개인 브랜드와 크리에이터 영향력이 커지고 있는 뉴미디어 환경을 보여주는 사례로 평가되고 있다.
