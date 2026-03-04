박미선, 가발 쓰고 방송 복귀 "평생 유방암과 싸워야 하니까"
[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 박미선이 방송 활동을 재개했다.
박미선은 4일 "오랜만에 현장. 아직 일하지 말라고들 하시고 걱정들 많이 하셔서 살살 조금씩 현장으로 복귀하려고 해요. 평생 걸려 싸워야 하니까 일상을 살아가는 게 중요하겠죠? 서두르지 않고 천천히 걸어가려고요. 절친 김정난 동생이랑 같이 한 촬영이라 특히 즐거웠어요"라는 글로 활동 복귀 소식을 알렸다.
함께 공개된 사진 속에는 절친 김정난과 함께 촬영에 나선 박미선의 모습이 담겼다. 짧은 머리였던 박미선은 단발머리 가발을 쓰고 차분한 재킷을 걸친 모습. 지난해 tvN '유퀴즈 온 더 블럭' 출연 이후 오랜만에 방송인으로 복귀하는 박미선에게 많은 팬들의 응원이 이어지고 있다.
한편, 개그우먼 박미선은 유방암 투병으로 10개월 간 방송 활동을 쉬었다. 지난해 11월 tvN '유퀴즈 온 더 블럭'을 통해 10개월 만에 방송에 출연한 박미선은 이후 자신의 유튜브를 통해 항암 치료 과정을 공개하기도 했다.
최근 선우용여의 유튜브에 출연한 박미선은 복귀 고민을 털어놓기도 했다. 박미선이 "사람들이 일하는 거에 대해 걱정을 많이 하시더라. 일해도 되냐더라"라고 말하자 선우용여는 "제발 걱정 끄셔라. 나도 뇌경색 오면서 더 잘 됐다. 내가 더 건강을 챙기면서 하고 싶은 일을 하게 되더라"라고 박미선을 응원했다.
wjlee@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.