"PUR-캐나다-미국-멕시코-일본-한국-DOM-VEN" 美 전문가들 8강 픽, 그렇다면 우승국과 MVP는?
|한국 대표팀 이정후가 3일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 오릭스 버팔로스와의 평가전에서 1회초 타격을 하고 있다. 오사카(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com
[스포츠조선 노재형 기자]미국 메이저리그 전문가들은 한국이 이번 월드베이스볼클래식(WBC)에서 8강에 오를 것으로 내다봤다.
MLB.com이 4일(이하 한국시각) 소속 기자들과 해설위원을 대상으로 설문조사한 'WBC 4개조 8강 후보'를 보면 C조에서 한국과 일본이 포함됐다.
MLB.com은 '이번 대회는 어떻게 전개될까? 우리 전문가 스태프에 각조 1,2위팀과 우승팀, MVP를 예상해달라고 했다'며 '그 결과를 아래에서 확인하기 바란다'고 설명했다.
|미국 캡틴 애런 저지. AP연합뉴스
이에 따르면 A조에서는 푸에르토리코(PUR)가 1위, 캐나다가 2위로 8강에 오른다. 3위는 콜롬비아, 4위는 쿠바, 최하위는 파나마가 될 것으로 예상됐다. 이어 B조는 1위 미국, 2위 멕시코 순이었다. 이탈리아, 영국, 브라질은 탈락한다.
|일본 대표팀 오타니 쇼헤이가 동료들과 기념 촬영 도중 환하게 웃고 있다. AP연합뉴스
그리고 C조에서 일본이 1위, 한국이 2위에 오를 것으로 예상됐다. 이어 대만, 호주, 체코 순이다.
매체는 'WBC 역사상 가장 성공한 팀인 일본은 2023년 우승 멤버 중 10명이 이번 대회에도 출전한다. 당시 MVP였던 오타니 쇼헤이가 이번에는 투타 겸업을 하지 않지만, 투타에 걸쳐 막강한 전력을 구축했다. 전문가 만장일치 의견으로 C조 1위'라고 설명했다.
그리고 한국에 대해서는 '한국도 상당한 지지를 받았다. 2008년 올림픽 금메달, 1년 뒤 WBC 준우승으로 강세를 나타낸 뒤 한국은 최근까지 부진을 면치 못해 3연속 1라운드를 통과하지 못했다'면서도 '그들은 이번 대회에서 그런 추세를 뒤집을 것으로 기대하고 있다'고 전했다.
|체코전 선발로 내정된 소형준. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com
D조에서는 1위가 도미니카공화국(DOM), 2위는 베네수엘라(VEN)로 각각 예측됐다. 네덜란드, 니카라과, 이스라엘이 3~5위다.
|도미니카공화국 후안 소토. EPA연합뉴스
예상 우승국은 미국이다. 매체는 '우리 전문가들은 최근 매긴 파워랭킹에서 일본을 1위에 올려놓았지만, 이번 대회에서는 미국이 우승컵을 들어올릴 공산이 크다고 봤다'면서 '왜 미국인 꽤 높은 지지를 받았는지 이해하는 건 어렵지 않다. 그들이 구성한 전력을 보면 알 수 있다'며 마운드를 가장 중요한 요소로 꼽았다.
즉 지난해 양 리그 사이영상 수상자인 태릭 스쿠벌과 폴 스킨스가 나서고 로간 웹과 메이슨 밀러 등 새로 가세한 투수들도 막강하다는 것이다. 미국에 이어 도미니카공화국이 두 번째로 많은 표를 받았고, 일본이 세 번째였다.
|미국 유격수 바비 윗 주니어. AP연합뉴스
그렇다면 MVP는 누가 유력할까? 설문조사 결과 우승팀인 미국에서 나오는데, 유격수 바비 윗 주니어가 가장 많은 표를 받았다.
|미국 대표팀 에이스 폴 스킨스. Imagn Images연합뉴스
MLB.com은 '놀랍게도 윗 주니어가 저지를 이겼다. 그가 가장 빛나는 스타로 떠올랐다고 보면 그리 놀랄 일은 아니다'면서 '그는 2023년 WBC에도 출전했지만, 메이저리그 경력이 한 시즌에 불과해 동료들 뒤를 받치는 역할로 두 타석에 들어섰을 뿐이다. 그러나 이번에는 얘기가 다르다. 미국 타선의 핵심이라고 보면 된다'고 평가했다.
윗 주니어는 이날 샌프란시스코 자이언츠와의 평가전에서 리드오프로 출전해 3타수 2안타 2득점을 올렸다. 본 대회에서도 리드오프로 나설 것으로 전망된다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com
