4명 빠져도 안 쓴다 → '그 이름' 나오자 분위기 싸늘.. "보고 받을 건 없다." 금지어 전락한 90억 FA 듀오

김태형 롯데 자이언츠 감독이 'FA 듀오' 내야수 노진혁과 투수 한현희를 사실상 전력 외로 분류했다. 이들은 대형 계약 체결 후 슬럼프에 빠졌다. 김태형 감독은 부활 기대를 접은 것으로 보인다.
일본 미야자키 스프링캠프 막바지에 만난 김태형 감독은 노진혁과 한현희 준비 상태에 대해서 "그다지 지금 보고를 받을 건 없다"고 잘라 말했다. 개막 엔트리에 들 가능성이 0%에 가깝다는 이야기다. 심지어 롯데는 최근 소속 선수 4인방이 전지훈련지에서 사행성 도박장에 방문, 출전 정지 징계를 받아 전력 소모가 크다. 김 감독은 이런 어려운 처지에도 노진혁 한현희를 찾지 않았다.
실패한 FA 계약의 대표적인 사례로 남게 됐다. 롯데는 2023시즌을 앞두고 대대적으로 전력을 보강했다. 거포 유격수로 평가 받던 노진혁에게 4년 50억원, 선발과 필승조가 가능한 한현희에게 3+1년 최대 40억원을 안겼다. 노진혁은 2023년 113경기에서 2024년 73경기, 2025년 28경기로 입지가 갈수록 줄어들었다. 한현희도 지난 시즌 3경기 출전에 그쳤다. 계약 마지막 시즌에 접어들었지만 둘 모두 FA 재자격 요건에 실패했다.
롯데는 2026시즌 주전 교통정리도 거의 끝냈다. 현재로서는 노진혁과 한현희에게 내어줄 자리가 마땅치도 않다.
내야는 한동희(1루수) 한태양(2루수) 전민재(유격수)로 출발한다. 3루수는 베테랑 김민성과 손호영에 신예 박찬형이 경합한다. 손호영은 외야도 겸한다. 백업으로 박승욱과 이호준도 대기하고 있다. 5월 이후에는 나승엽과 고승민이 30경기 출전 정지를 마치고 복귀 가능하다.
스포츠조선DB
스포츠조선DB
투수진도 육성이 잘 됐다. 국내 선발은 박세웅 나균안 김진욱으로 압축됐다. 이민석과 아시아쿼터 쿄야마 마사야도 선발 후보다. 불펜은 기존의 김원중 최준용 정철원 홍민기 정현수 김강현이 건재하며 신예 박준수 박정민의 성장세가 뚜렷하다.
노진혁 한현희는 일단 퓨처스리그에서 결과부터 내야 한다. 김 감독은 "그 친구들은 이제 2군에서 제대로 경기에 임하고 제대로 로테이션을 돌든지 그런 보고를 받았을 때 그때 판단하겠다"며 선을 그었다.