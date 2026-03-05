'올가미' 윤소정, 패혈증으로 입원 5일만 사망…"지병도 없었다" 충격 ('나의 해방일지')

[스포츠조선 이우주 기자] '나의 해방일지'에서 배우 윤소정의 갑작스러운 사망에 대해 언급했다.
4일 방송된 MBN '나의 해방일지'에서는 배우 윤소정의 사망 원인에 대해 파헤쳤다.
영화 '올가미'에서 표독스러운 시어머니 역으로 충격을 안겼던 배우 윤소정. 연극배우로 활동하던윤소정은 1962년 공채 1기로 브라운관에 진출해 여러 장르를 넘나들며 활약했다. 윤소정의 남편 역시 배우 오현경. 하지만 오현경은 1994년 식도암 진단을 받았고, 암투병하는 남편을 대신해 윤소정이 가장이 돼 생계를 꾸렸다. 이를 위해 윤소정은 찻잔 세트를 판매하고 의상실을 운영하며 성공하는 듯했으나 IMF 여파를 피하지 못하고 폐업했다.
이후 배우로 활발하게 활동하던 윤소정은 2017년 74세의 나이로 갑작스럽게 패혈증으로 사망해 대중을 놀라게 했다. 특히 사망소식이 전해졌을 때는 드라마 '엽기적인 그녀'에 출연 중이었기에 더욱 충격을 더했다. 윤소정은 이전에 앓고 있던 지병도 없었다고.
윤소정의 사망 원인에 대해 안진용은 "감기도 걸리고 '예전 같은 기력은 아니다' 할 때 폐렴으로 발전하고 패혈증으로 입원 5일 만에 사망했다. 그만큼 감기에서 시작된 병이어도 면역력이 무너지면 너무 위험하다"고 밝혔다.
정시아는 "면역이 그렇게까지 무너진 이유가 있었을까 싶다"고 놀랐고 안진용은 "2010년에 관련 인터뷰를 찾아냈다. 그 당시 연극 '33개의 변주곡'에 출연했는데 본인이 너무 힘든 상황인데도 워낙 주변에서 부탁을 하니까 역할을 맡았다. 그때 이런 얘기를 했다"며 "'대상포진을 앓았는데 이게 과로와 스트레스 때문이라더라. 이 작품을 하다가 내가 정말 정신병원에 가겠다'는 표현까지 했다. 실제로 그 작품을 하면서 어마어마한 신체적인 부담이 있었는데 그게 누적이 된 게 아닐까 싶다"고 밝혀 안타까움을 자아냈다.
안진용은 "정말 놀랐던 게 정말 정정하고 여러 가지 작품 활동을 할 정도로 아무 병색이 없었다. 2017년에 돌아가셨는데 암 투병을 했던 오현경은 2024년에, 뇌졸중을 앓았던 오빠는 2020년에 떠났다"며 "정작 두 가족을 모두 건사했던 윤소정 씨가 갑작스럽게 먼저 세상을 뜨니까 가족들과 주변인들도 많은 충격을 받았다"고 밝혔다.