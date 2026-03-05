'막영애' 故 심진보, 심장마비로 자택서 쓰러져...43세 요절에 충격 '8주기'

|
[스포츠조선 김수현기자] 배우 故 심진보가 세상을 떠난지 8년의 시간이 흘렀다.
지난 2002년 연세대 환경공학과를 졸업하고 뒤늦게 배우의 꿈을 위해 2003년 서울에술대학에 입학한 故 심진보는 뮤지컬 배우로 데뷔해 영화 '안녕? 허대짜수짜님!'에 단역으로 출연하며 본격적인 연기 생활을 시작했다.
이후 다양한 작품으로 조금씩 얼굴을 비춘 故 심진보는 2011년 tvN '막돼먹은 영애씨 시즌9'에 합류하게 됐고, 시즌9부터 시즌11까지 인턴 심진보 역으로 출연해 '잔멸치'라는 애칭을 얻으며 많은 사랑을 받았다.
배우 김현숙은 스포츠조선에 "심진보 오빠의 사망 소식을 듣고 너무 놀라고 믿을 수가 없었다. 고인은 생전에 연기에 대한 열정이 가득했던 사람이었는데 너무 이른 나이에 그 열정을 더 쏟지못하고 사망하게 된 것이 너무 안타깝고 슬프기 그지없다. 부디 하늘나라에 가서는 못다한 연기의 꿈 다 펼치고 행복하길 진심으로 기도합니다"라며 갑작스러운 이별에 비통함을 감추지 못했다.
특히 서울예술대학교 동기인 배우 구혜선은 故 심진보를 기리며 SNS에 "사랑하는 나의 03동기 심진보. 사랑해"라고 애도를 표하기도 했다.
