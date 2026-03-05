'54세' 심은하, 확 달라진 근황 "늘어진 티셔츠, 세월에 편안해진 모습"

기사입력 2026-03-05 08:01


'54세' 심은하, 확 달라진 근황 "늘어진 티셔츠, 세월에 편안해진 모…
배우 심은하와 남편 지상욱 전 의원. 사진 | 온라인커뮤니티

[스포츠조선 정유나 기자] 90년대 '청순 미인'의 대표 배우 심은하의 근황이 온라인에서 큰 관심을 모으고 있다.

최근 각종 온라인 커뮤니티와 SNS에는 '레전드 미모 심은하 54세 근황'이라는 제목의 게시물이 빠르게 확산됐다.

게시물 속 심은하는 남편 지상욱 전 국회의원과 함께 비행기 좌석에 앉아 카메라를 향해 활짝 웃고 있는 모습이 담겼다.

이를 본 네티즌들은 "행복해 보인다", "여전히 아름답다" "꾸미지 않은 모습인데도 미모는 여전하네"라며 반가움을 드러냈다. 동시에 "세월에 편안해진 모습", "일반인 같다" "연예인 생활을 하지 않으니 평범해진 것 같다"며 그의 자연스러운 외모에 주목하기도 했다.

한 네티즌은 심은하를 직접 목격했다고 전하며 "얼마 전에 실물로 봤는데 전혀 살찌지 않았다. 사진은 아래쪽에서 찍혀 그렇게 보일 뿐, 실제로는 작고 아담하며 예뻤다"고 밝혔다.

한편 심은하는 1993년 MBC 공채 22기 탤런트로 데뷔해 드라마 '마지막 승부'에서 주인공 다슬 역을 맡으며 스타덤에 올랐다. 이후 'M', '청춘의 덫', '백야 3.98' 등 인기 드라마에 출연하며 1990년대를 대표하는 여배우로 자리 잡았다. 영화 '8월의 크리스마스', '미술관 옆 동물원'도 큰 사랑을 받았다.

하지만 2000년 영화 '인터뷰'를 끝으로 2001년 연예계 은퇴를 선언했다. 이후 2005년 지상욱 전 의원과 결혼해 두 딸을 두고 있다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이휘재, 연예계 은퇴 아니었다 "복귀 의지 강해, 韓서 제작진 미팅"

2.

'막영애' 故 심진보, 심장마비로 자택서 쓰러져...43세 요절에 충격 '8주기'

3.

'54세' 심은하, 확 달라진 근황 "늘어진 티셔츠, 세월에 편안해진 모습"

4.

'올가미' 윤소정, 패혈증으로 입원 5일만 사망…"지병도 없었다" 충격 ('나의 해방일지')

5.

김정태, '영재子' 야꿍이 발달장애 루머 입열었다 "영어 써 한국어 어눌할 뿐" ('아빠하고')

연예 많이본뉴스
1.

이휘재, 연예계 은퇴 아니었다 "복귀 의지 강해, 韓서 제작진 미팅"

2.

'막영애' 故 심진보, 심장마비로 자택서 쓰러져...43세 요절에 충격 '8주기'

3.

'54세' 심은하, 확 달라진 근황 "늘어진 티셔츠, 세월에 편안해진 모습"

4.

'올가미' 윤소정, 패혈증으로 입원 5일만 사망…"지병도 없었다" 충격 ('나의 해방일지')

5.

김정태, '영재子' 야꿍이 발달장애 루머 입열었다 "영어 써 한국어 어눌할 뿐" ('아빠하고')

스포츠 많이본뉴스
1.

韓 축구 대형 위기, '피 철철' 손흥민 등장할 뻔! MLS '오피셜' 공식 철퇴, SON 위협 태클 주인공 가만 안 둬..."벌금 부과" 확정

2.

충격! 이란 월드컵 보이콧→'손흥민 멱살' 잡은 토트넘 공격수도 출전 거부? '가짜 뉴스' 분노 폭발 "난 그런 말 한 적 없어" 반박

3.

소방관-전기공-우주엔지니어-교사…'낭만야구' 체코 선수들 본업 화제, 류지현호 향한 시선은 '리스펙'

4.

"손흥민 수준 이하 경기력" 본전도 못 찾은 최악의 폭언..."토트넘, 쏘니 그림자 시달리는 중"→"검증된 슈퍼스타 SON뿐"

5.

[오피셜]린샤오쥔 이름 없다! "오해 바로잡을 것" '반칙왕-팀킬 오명' 황대헌과 맞대결 불발...중국, 세계선수권 출전 명단 발표

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.