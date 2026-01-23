"아기 때부터 봐서" 80억 초대형 FA될 줄이야, 1988년생 KIA 맏형의 격세지감

|
[김포공항=스포츠조선 김민경 기자] "신인 때부터, 너무 아기 때부터 봐서 그런 것 같아요."
흘러간 세월을 체감하게 했던 또 다른 선수는 후배 박찬호다. 박찬호는 2014년 KIA에 입단해 지난해까지 12년 동안 양현종과 함께했다. 고졸 19살 신인 시절부터 지켜봤으니 올겨울 FA 최대어로 시장을 흔든 동생이 낯설게만 느껴졌다. 박찬호는 두산과 4년 80억원 대형 계약에 성공했다.
양현종은 박찬호의 눈물과 관련해 "그게 거짓말이다. 걔는 눈물이 없는 애"라며 웃음을 터뜨렸다.
양현종은 이어 "신인 때부터, 너무 아기 때부터 봐서 약간 그런 것 같다. 내가 첫 FA가 됐을 때 이제는 은퇴하신 선배님들께서 항상 내게 '네가 FA를 했다고?' 이러셨다. 나도 이제 찬호가 FA를 할 때 신기하기도 하고, 진짜로 시간이 너무 빨리 지나가는구나 그런 생각을 했다"고 되돌아봤다.
유격수 박찬호는 항상 마운드에 선 양현종의 뒤를 지키는 든든한 동생이었다. 이제는 뒤를 돌아봐도 박찬호가 없는 게 아직은 믿기지 않는다.
양현종은 "형우 형은 삼성에 계실 때 봤지만, 찬호는 항상 내 뒤에서 나를 지켜주는 역할이었다. 이제는 나를 상대하는 역할이니까. 나도 조금 적응하기 힘들 것 같다. 찬호도 아마 그럴 것 같고, 조금 뭉클할 것도 같다. 그래도 안 좋게 간 게 아니고 정말 좋은 대우를 받고 갔기 때문에 거기에 가서도 책임감도 많이 생길 것이라 생각한다. 개인적으로는 정말로 응원하는 동생"이라고 힘줘 말했다.
양현종은 "아무래도 찬호가 1번타자로 나오지 않을까 싶다. 현실적으로 생각해야 될 것 같다. 안 맞힐 것이다. 왜냐하면 찬호가 같은 팀에 있을 때 보면 주력이 워낙 좋은 선수다. 아무래도 나가면 머리가 아플 것 같다. 그래서 최대한 잡으려고 노력하겠다고 말하는 게 현실적일 것 같다"고 답하며 웃었다.
이별 뒤에 반가운 재회도 있었다. 2020년 6월 두산으로 트레이드됐던 투수 홍건희가 6년 만에 친정 KIA로 돌아온 것. 홍건희는 21일 KIA와 1년 7억원에 계약했다.
양현종은 "나이 이야기를 계속 해서 그렇지만, 은퇴를 하고 다들 없어진 순간 (홍)건희가 온다고 며칠 전부터 들었다. 건희랑 통화하면서 이야기를 들었는데, 개인 운동하러 훈련장에 들어왔을 때 건희가 연습을 하고 있더라. 타임머심을 타고 온 듯한 느낌이었다. 정말 옛날로 돌아간 느낌을 받았다. 요즘 인터넷에 한 15년 전에 건희랑 같이 찍은 사진이 많이 돌아다니고 있더라. 옛날 생각이 많이 났다"며 미소를 지었다.
고참이 돼서 돌아온 동생을 향한 농담이 이어졌다.
양현종은 "건희가 짐 챙길 때 보니까 한 손에 커피를 들고 있는 것을 보면서 진짜 세월이 많이 지났다고 느꼈다. 옛날에는 허리를 못 펴고 있었다. 여기서 짐만 계속 나르고 있었을 것"이라며 웃었다.
이어 "두산에서 건희가 FA 했을 때도 나는 정말 뿌듯했다. 지금 어찌 됐든 다시 와서 나는 정말 뿌듯했고, 정말 좋았다. 옛날 생각도 많이 나고, 시간이 진짜 빠르구나 정말 많이 변했구나 이런 생각도 든다"고 덧붙였다.
이범호 KIA 감독은 올해도 양현종이 투수들을 이끄는 맏형이자 리더가 되길 바랐다. 양현종도 그 책임을 잘 알고 있다.
양현종은 "조금 생각을 많이 해야 할 것 같다. 아무래도 후배들에게 해야 될 말들도 신인 선수들도 들어왔기 때문에 조금 더 조심해야 할 것 같다. 형우 형이 그런 역할을 정말 잘해 줬는데, 나도 10년 동안 배웠던 것들을 최대한 비슷하게 따라 해보도록 하겠다"고 각오를 다졌다.
김포공항=김민경기자 rina1130@sportschosun.com