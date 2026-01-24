'창단 12주년' 서울 이랜드, 2026시즌 슬로건 '12un for ONE' 발표! 12번째 선수와 하나 되는 12주년

기사입력 2026-01-24 17:48


'창단 12주년' 서울 이랜드, 2026시즌 슬로건 '12un for O…
사진=서울 이랜드

[스포츠조선 이현석 기자]서울 이랜드 FC가 2026시즌 슬로건 '12un for ONE'을 공개하며 승격을 향한 힘찬 도약을 예고했다.

창단 12주년을 맞은 서울 이랜드는 구단의 역사와 함께해 온 '12번째 선수'인 팬들과 원팀(One Team)이 되어 승격을 향해 함께 달려가겠다는 메시지를 이번 시즌 슬로건에 담았다.

서울 이랜드는 지난 시즌 '팬 프렌들리 클럽상' 3관왕을 차지하며 K리그2 최다 수상 기록을 이어가는 등 명실상부한 팬 친화 구단으로 자리매김했다. 올 시즌 슬로건 역시 '넘버원 팬 프렌들리 클럽'이라는 구단의 정체성과 가치를 자연스럽게 녹여냈다.

신규 슬로건 '12un for ONE'은 이러한 의미를 직관적이면서도 재치 있게 표현했다. 숫자 '12'를 알파벳 'R'로 시각화해 팬(12)과 함께 뛴다(Run)는 메시지를 중의적으로 담아낸 것이 특징이다.

여기서 'Run'은 평균 연령 24세의 젊고 역동적인 선수단을 앞세워 강한 체력과 기동력으로 경기를 주도하겠다는 의지를 상징한다. 'One'은 선수단과 팬 모두가 하나로 뭉쳐 K리그1 승격이라는 단 하나의 목표를 향해 나아가겠다는 각오를 의미한다.

서울 이랜드 관계자는 "2026 시즌 슬로건은 구단의 12년 역사와 팬, 그리고 승격에 대한 염원을 하나로 묶은 간절한 메시지다. 팬들과 함께 쉼 없이 달려 반드시 목표를 이루는 시즌을 만들겠다"고 전했다.

한편, 서울 이랜드는 오는 1월 26일까지 태국 방콕에서 1차 전지훈련을 진행 중이며 짧은 휴식 후 28일부터 2월 20일까지 제주도에서 2차 전지훈련을 통해 시즌 준비에 박차를 가할 예정이다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

곽튜브, 같은 소속사 강호동·서장훈 결혼식 불참에 서운 "안 와서 섭섭"

2.

박서진, 엄마·동생 몸에 불 붙였다..."CG 아니다" 충격 현장

3.

김주하 “새벽 5시 출근 손석희에 혼나..매일 새벽 3시 회사 도착”

4.

권상우♥손태영 子, 182cm 훈남 맞네...튀는 외모 탓에 "韓서 번호 따여"

5.

전남친 유출 피해 경험한 패리스 힐튼, AI 딥페이크 근절 앞장

스포츠 많이본뉴스
1.

'오원석은 떠났다' 또다른 제 2의 김광현 드디어 클까 "놓치면 안된다"

2.

'타자가 본캐, 투수는 부캐' 오타니 MLB 톱100 랭킹 또 1위...최근 5년 중 4번째

3.

SGA 47득점 폭발! OKC는 114-117 충격 패배. 상대는 동부 최약체 인디애나, 충격은 두 배였다

4.

김정은 오픈 골밑슛 미스→김아름 자유투 2개 실패→박소희 어이없는 3점 에어볼. 승부처, 결국 삼성생명이 살아남았다

5.

승부처 수비재앙→트리플 더블 승리 일등공신. SK '양날의 검' 자밀 워니의 두 얼굴. 이번에는 웃었다.

스포츠 많이본뉴스
1.

'오원석은 떠났다' 또다른 제 2의 김광현 드디어 클까 "놓치면 안된다"

2.

'타자가 본캐, 투수는 부캐' 오타니 MLB 톱100 랭킹 또 1위...최근 5년 중 4번째

3.

SGA 47득점 폭발! OKC는 114-117 충격 패배. 상대는 동부 최약체 인디애나, 충격은 두 배였다

4.

김정은 오픈 골밑슛 미스→김아름 자유투 2개 실패→박소희 어이없는 3점 에어볼. 승부처, 결국 삼성생명이 살아남았다

5.

승부처 수비재앙→트리플 더블 승리 일등공신. SK '양날의 검' 자밀 워니의 두 얼굴. 이번에는 웃었다.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.