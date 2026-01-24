유열, 체중 40kg까지 빠졌던 폐섬유증 투병..'사망 선고' 후 기적의 회생

24일 방송된 KBS2 '불후의 명곡'에서는 유열이 10년간의 투병 이야기와 함께 현재 건강 상태를 허심탄회하게 전했다.
유열은 1986년 데뷔 이후 '지금 그대로의 모습으로', '이별이래', '화려한 날은 가고' 등 '유열 감성'으로 대변되는 수많은 히트곡을 탄생시킨 80년대 한국 발라드의 대표 주자다. 지난 2023년 '폐섬유증'으로 사망 선고까지 받으며 활동을 잠정 중단해 안타까움을 자아냈던 유열은 최근 건강해진 모습으로 활동 재개를 알린 바 있다.
이날 힘찬 걸음으로 '불후' 현장에 들어선 유열은 "팬들을 만나는 게 너무 감사하고, 시청자 여러분을 뵙는 게 너무 기대됐다"라며 미소를 지었고, 이를 지켜보던 명곡 판정단은 시작부터 눈시울을 붉혔다.
유열은 생명까지 위협했던 '폐섬유증' 투병기를 전해 눈길을 끌었다.
10년간 투병생활을 한 유열은 체중이 40kg까지 빠졌었다고. 그는 "폐섬유증이 진행이 되다가 재작년 5월에 독감으로 입원했는데 그 이후로 6개월간 중환자실에 입원했다. 생사의 기로에 서 있었다. 그러다 기적처럼 지난 7월 말 폐 이식 수술을 받았다. 감사하게도 회복이 좋아 병원에서도 많이 놀라고 있다. 모두가 놀라워했던 기적같은 회생이었다"며 "그간 많은 도움을 받았다. 폐를 기증해 주신 그분과 가족들에게 감사의 말씀을 드린다"고 눈물을 보였다.
이어 "수술을 받고 2주쯤 지나서 아들과 영상 통화를 했다. 그전까지는 중환자실에서 여러 장치를 하고 있어 아들이 충격을 받을까 봐 걱정이 됐다. 그런데 정작 아들은 '아빠가 잘 고쳐서 쓸 거라고 생각했다'며 오히려 쿨하게 말하더라"라면서 힘든 순간의 버팀목이 된 가족을 향한 애틋함으로 현장을 뭉클하게 만들었다.