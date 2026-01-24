'46세' 최홍만, 제주도로 떠나더니 '떡집 알바' 시작 "오메기떡 직접 만들어" ('놀뭐')
[스포츠조선 이게은기자] 이종격투기 선수 최홍만이 제주도살이 근황을 전했다.
24일 방송된 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 제주도에 가서 최홍만의 소원을 들어주는 멤버들의 모습이 그려졌다.
유재석과 김광규는 제주도에 도착하자마자 두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)를 찾아나섰다. 두쫀쿠를 먹고 싶어 하는 최홍만의 소원을 들어주기 위해서였다.
두 사람은 가게 오픈을 기다리며 아침 식사를 했는데, 식사 후 가게로 돌아오니 대기줄은 길게 늘어서 있었다. 그렇게 오랜 기다림 끝에 두쫀쿠를 손에 쥘 수 있었다.
이후 허경환, 하하, 주우재도 합류해 최홍만의 집을 찾아갔다. 최홍만은 두쫀쿠를 맛보더니 "식감이 좋고 맛있다"라며 감탄했고, "요즘 떡집에서 알바를 하고 있다"라며 직접 만든 오메기떡을 멤버들에게 건넸다. 멤버들은 최홍만의 근황에 깜짝 놀라며 떡 맛에 감탄했다.
joyjoy90@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.