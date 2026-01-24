'46세' 최홍만, 제주도로 떠나더니 '떡집 알바' 시작 "오메기떡 직접 만들어" ('놀뭐')

기사입력 2026-01-24 19:14


'46세' 최홍만, 제주도로 떠나더니 '떡집 알바' 시작 "오메기떡 직접…

[스포츠조선 이게은기자] 이종격투기 선수 최홍만이 제주도살이 근황을 전했다.

24일 방송된 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 제주도에 가서 최홍만의 소원을 들어주는 멤버들의 모습이 그려졌다.

유재석과 김광규는 제주도에 도착하자마자 두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)를 찾아나섰다. 두쫀쿠를 먹고 싶어 하는 최홍만의 소원을 들어주기 위해서였다.


'46세' 최홍만, 제주도로 떠나더니 '떡집 알바' 시작 "오메기떡 직접…
두 사람은 가게 오픈을 기다리며 아침 식사를 했는데, 식사 후 가게로 돌아오니 대기줄은 길게 늘어서 있었다. 그렇게 오랜 기다림 끝에 두쫀쿠를 손에 쥘 수 있었다.

이후 허경환, 하하, 주우재도 합류해 최홍만의 집을 찾아갔다. 최홍만은 두쫀쿠를 맛보더니 "식감이 좋고 맛있다"라며 감탄했고, "요즘 떡집에서 알바를 하고 있다"라며 직접 만든 오메기떡을 멤버들에게 건넸다. 멤버들은 최홍만의 근황에 깜짝 놀라며 떡 맛에 감탄했다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김구라, 4세 늦둥이 딸 교육 문제로 갈등.."月180만원 영어유치원 왜 보내냐고"

2.

차은우 200억 탈세 의혹, 법조계 “절세와 탈세 구분 중요한 사례

3.

'55세' 이아현, 가상 임신 체험하다 입양한 딸 생각에 울컥 "이런 느낌일까"

4.

인파 속 카리나, 놀란 표정..팬 넘어지고 경호원 "차 좀 탈게요!"

5.

'방송용 연애' 박선영, 결국 김일우♥가 준 선물 팔았다 "만나는 콘텐츠도 NO"

연예 많이본뉴스
1.

김구라, 4세 늦둥이 딸 교육 문제로 갈등.."月180만원 영어유치원 왜 보내냐고"

2.

차은우 200억 탈세 의혹, 법조계 “절세와 탈세 구분 중요한 사례

3.

'55세' 이아현, 가상 임신 체험하다 입양한 딸 생각에 울컥 "이런 느낌일까"

4.

인파 속 카리나, 놀란 표정..팬 넘어지고 경호원 "차 좀 탈게요!"

5.

'방송용 연애' 박선영, 결국 김일우♥가 준 선물 팔았다 "만나는 콘텐츠도 NO"

스포츠 많이본뉴스
1.

김정은 오픈 골밑슛 미스→김아름 자유투 2개 실패→박소희 어이없는 3점 에어볼. 승부처, 결국 삼성생명이 살아남았다

2.

승부처 수비재앙→트리플 더블 승리 일등공신. SK '양날의 검' 자밀 워니의 두 얼굴. 이번에는 웃었다.

3.

[오피셜]"견고하고 조직적인 팀" 김포FC, 브라질 출신 ‘슈퍼 크랙’ 루안 영입으로 중원에 완성도 추가

4.

'창단 12주년' 서울 이랜드, 2026시즌 슬로건 '12un for ONE' 발표! 12번째 선수와 하나 되는 12주년

5.

[오피셜]'모따 빈자리 채운다!' FC안양, 브라질 스트라이커 엘쿠라노 임대 영입..."압도적인 제공권 보유"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.