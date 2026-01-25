"김하성만 안 다쳤으면…" 평가 이 정도? ATL, 다저스 아성 깰 팀 지목됐다

애틀랜타 유격수 김하성이 얼음판에서 미끄러지면서 손가락을 다쳐 수술을 받았다. 5월 중순 이후에나 복귀할 전망이다. AP연합뉴스

[스포츠조선 박상경 기자] 지난 시즌보다 높은 점수를 받는 건 분명해 보인다.

김하성의 소속팀 애틀랜타 브레이브스가 올 시즌 내셔널리그 왕좌를 다툴 만한 팀으로 꼽혔다. MLB닷컴은 25일(한국시각) 올 시즌 내셔널리그 및 월드시리즈 3연패를 노리는 LA 다저스의 대항마가 될 만한 팀을 조명했다. 애틀랜타는 뉴욕 메츠에 이어 두 번째로 거론됐다.

MLB닷컴은 '지난 시즌 애틀랜타의 문제점은 진단하기 어렵지 않다. 핵심 선수들을 꾸준히 경기에 내보내지 못했다'고 지적했다. 선발진에선 크리 세일, 스펜서 슈웰렌바흐가 장기 부상자 명단에 올랐고, 레이날도 로페즈는 단 한 번 선발 등판 후 어깨 수술을 받았다. 토미존 수술에서 복귀한 스펜서 스트라이더는 구위 회복에 실패했다. 야수진에서도 로날드 아쿠냐 주니어가 왼쪽 무릎 수술을 받았고, 오스틴 라일리가 부상자 명단을 오가는 등 소위 '부상병동'으로 전락했다. 지난 9월 김하성을 데려오기 전까지는 유격수 공백도 심각했다.

MLB닷컴은 '애틀랜타가 경쟁력을 갖추기 위해선 올 시즌 선수단 컨디션이 지난 시즌보다는 나아져야 할 것이라는 믿음이 필요하다'며 '하지만 재계약한 김하성이 오프시즌 부상하면서 이런 믿음은 시험대에 올랐다'고 아쉬워 했다.


김하성. 사진=야후 스포츠
김하성은 국내 체류 중이던 지난 주 빙판길에서 넘어지면서 오른손 중지 힘줄이 파열됐다. 미국으로 건너가 수술을 받았으나, 회복까지 최대 5개월이 소요될 것이란 전망이 나왔다. 지난 시즌을 마친 뒤 FA 권리를 행사한 김하성과 1년 2000만달러 계약했던 애틀랜타에겐 날벼락이었다. 김하성이 사실상 전반기 복귀 여부가 불투명한 상황에서 애틀랜타는 또 다시 주전 유격수 고민을 하게 됐다.

이럼에도 MLB닷컴은 애틀랜타의 올 시즌 선전을 예상했다. MLB닷컴은 '계약 마지막 해에 접어든 세일이나 수술에서 완전히 회복한 스트라이더, 로페즈의 복귀, 인상적으로 빅리그에 데뷔했던 허스턴 월드렙까지 애틀랜타 선발 로테이션은 꽤 괜찮아 보인다'며 '여기에 로버트 수아레스를 데려왔고, 라이셀 이글레시아스와 재계약하면서 불펜도 확실하게 강화했다'고 평가했다. 이어 '아쿠냐까지 풀시즌을 소화한다면 더할 나위 없을 것'이라며 애틀랜타가 올 시즌 반등을 넘어 내셔널리그 우승 경쟁까지 나아갈 수 있는 가능성을 갖춘 팀으로 꼽았다.

한편, MLB닷컴은 메츠와 애틀랜타 외에도 필라델피아 필리스, 시카고 컵스, 밀워키 브루어스를 다저스의 내셔널리그 3연패를 저지할 가능성이 있는 팀으로 소개했다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

