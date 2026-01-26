신민아, '신혼여행' 중 ♥김우빈 시점...남편 앞에서 더 예쁜 '새댁'

기사입력 2026-01-26 06:03


신민아, '신혼여행' 중 ♥김우빈 시점...남편 앞에서 더 예쁜 '새댁'

신민아, '신혼여행' 중 ♥김우빈 시점...남편 앞에서 더 예쁜 '새댁'

신민아, '신혼여행' 중 ♥김우빈 시점...남편 앞에서 더 예쁜 '새댁'

신민아, '신혼여행' 중 ♥김우빈 시점...남편 앞에서 더 예쁜 '새댁'

신민아, '신혼여행' 중 ♥김우빈 시점...남편 앞에서 더 예쁜 '새댁'

신민아, '신혼여행' 중 ♥김우빈 시점...남편 앞에서 더 예쁜 '새댁'

신민아, '신혼여행' 중 ♥김우빈 시점...남편 앞에서 더 예쁜 '새댁'

[스포츠조선 정안지 기자]배우 신민아가 김우빈과 신혼 여행 중 촬영한 것으로 보이는 사진을 공개해 눈길을 끈다.

신민아는 26일 자신의 SNS를 통해 별 다른 멘트 없이 사진을 게재했다.

사진 속에는 여행 중인 신민아의 모습이 담겨있다. 편안한 여행룩을 선보이고 있는 신민아. 화장기 없는 민낯에도 아름다움은 여전했다.

이어 포즈와 표정에서 여행의 즐거움이 고스란히 전해졌다. 한껏 신난 듯 팔을 번쩍 들고 있거나 환한 미소를 짓고 있는 신민아. 또한 길거리를 걷거나 석양을 배경으로 사진을 촬영 중인 모습은 한 폭의 영화 같았다.

특히 이때 신민아는 스페인에서 가장 높은 산인 테이데 산과 테이데 국립공원으로 보이는 사진을 게재, 해당 사진들이 신혼 여행 중 찍은 사진임을 추측하게 만들었다.


신민아, '신혼여행' 중 ♥김우빈 시점...남편 앞에서 더 예쁜 '새댁'
이에 188cm의 큰 키의 소유자인 김우빈의 시점에서 촬영된 신민아의 귀여움 가득한 모습은 시선을 단번에 집중시켰다.

한편 신민아는 김우빈과 열애 10년 만인 지난해 12월 20일 결혼했다. 두 사람은 결혼식을 마친 뒤 스페인으로 신혼여행을 떠난 것으로 알려졌다. 이후 온라인 커뮤니티에는 스페인에서 두 사람을 봤다는 목겸담이 올라와 화제를 모으기도 했다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'오상진♥' 김소영, 임신 7개월차 낙상 사고 "아픈 것보다 아기부터 걱정"

2.

지석진, 한강뷰 52평 사는데 주식은 '대실패'..."코스피 5000인데 나만 떡락"

3.

차은우 '200억 탈세' 단순 실수 아니었나…변호사 "치밀하게 설계된 흔적 선명"

4.

제니, '세일러문' 원작자에게 직접 받은 생일 선물…"이 정도면 세계관 뚫었다"

5.

전현무, '600억 자산설' 나오게 한 예능 성공 "뉴스 일부러 못하는 척" ('사당귀')

연예 많이본뉴스
1.

'오상진♥' 김소영, 임신 7개월차 낙상 사고 "아픈 것보다 아기부터 걱정"

2.

지석진, 한강뷰 52평 사는데 주식은 '대실패'..."코스피 5000인데 나만 떡락"

3.

차은우 '200억 탈세' 단순 실수 아니었나…변호사 "치밀하게 설계된 흔적 선명"

4.

제니, '세일러문' 원작자에게 직접 받은 생일 선물…"이 정도면 세계관 뚫었다"

5.

전현무, '600억 자산설' 나오게 한 예능 성공 "뉴스 일부러 못하는 척" ('사당귀')

스포츠 많이본뉴스
1.

'인플루언서 아내와 SNS 불화' 롯데 정철원, 출국 인터뷰 고사 → 25일 스프링캠프 출발

2.

"김상식, 김상식, 김상식!" 대국민 사과 대신 '환호!'...韓 꺾고 고개 숙인 식사마, 초대박 행운까지 "50억동 보너스 지급 결정"

3.

화사-박정민 저리 가라, 이다현-강성형이 더 슬펐다...1년을 기다린 춘천 올스타전, 흥겨웠던 별들의 축제 [춘천 현장]

4.

[현장일문일답]고개 숙인 이민성 감독 "팬들께 너무 죄송…믿고 기다려주시면 좋겠다"

5.

황재균 은퇴만 봐도 '1년 1억?' 비교 불가…손아섭 '역대 1위' 자존심 어디까지 허락할까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.