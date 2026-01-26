신민아, '신혼여행' 중 ♥김우빈 시점...남편 앞에서 더 예쁜 '새댁'
[스포츠조선 정안지 기자]배우 신민아가 김우빈과 신혼 여행 중 촬영한 것으로 보이는 사진을 공개해 눈길을 끈다.
신민아는 26일 자신의 SNS를 통해 별 다른 멘트 없이 사진을 게재했다.
사진 속에는 여행 중인 신민아의 모습이 담겨있다. 편안한 여행룩을 선보이고 있는 신민아. 화장기 없는 민낯에도 아름다움은 여전했다.
이어 포즈와 표정에서 여행의 즐거움이 고스란히 전해졌다. 한껏 신난 듯 팔을 번쩍 들고 있거나 환한 미소를 짓고 있는 신민아. 또한 길거리를 걷거나 석양을 배경으로 사진을 촬영 중인 모습은 한 폭의 영화 같았다.
특히 이때 신민아는 스페인에서 가장 높은 산인 테이데 산과 테이데 국립공원으로 보이는 사진을 게재, 해당 사진들이 신혼 여행 중 찍은 사진임을 추측하게 만들었다.
이에 188cm의 큰 키의 소유자인 김우빈의 시점에서 촬영된 신민아의 귀여움 가득한 모습은 시선을 단번에 집중시켰다.
한편 신민아는 김우빈과 열애 10년 만인 지난해 12월 20일 결혼했다. 두 사람은 결혼식을 마친 뒤 스페인으로 신혼여행을 떠난 것으로 알려졌다. 이후 온라인 커뮤니티에는 스페인에서 두 사람을 봤다는 목겸담이 올라와 화제를 모으기도 했다.
