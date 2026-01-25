'엄친아' 오타니, 이번엔 영어 연설로 美 홀렸다…"뛰어난 언어 실력!" 찬사

기사입력 2026-01-26 00:00


'엄친아' 오타니, 이번엔 영어 연설로 美 홀렸다…"뛰어난 언어 실력!"…
◇오타니가 25일(한국시각) 미국 뉴욕에서 열린 BBWAA 만찬 행사에 참석해 유창한 영어 실력으로 또 한 번 화제를 불러 일으켰다. AFP연합뉴스

[스포츠조선 박상경 기자] 도대체 이 남자의 한계는 어디일까.

오타니 쇼헤이(LA 다저스)가 또 한 번 미국을 홀렸다. 이번엔 야구장 바깥에서였다. 오타니는 25일(한국시각) 미국야구기자협회(BBWAA) 뉴욕지부가 주최한 만찬 행사에 내셔널리그 MVP 자격으로 참석해 직접 연설에 나섰다. MLB닷컴은 '오타니는 평소 통역을 거치지만 이번에는 직접 영어로 연설했다. 지난해에도 같은 자리에 참석했으나, 당시엔 사전 녹화된 영상을 틀었다'고 전했다.

검은색 양복과 넥타이 차림으로 연단에 선 오타니는 2분30초 가량 준비한 원고를 직접 읽었다. 그는 "내게 투표해준 모든 기자들에게 감사하다. MVP상은 내게 정말 큰 의미가 있다. 다시 수상하게 돼 정말 기쁘다"고 말했다. 그는 한 시즌 동안 동고동락했던 다저스 관계자 및 에이전트 등을 차례로 소개했고, 농담도 섞어가면서 청중의 반응을 이끌어내는 등 유창한 영어 실력을 뽐냈다. 특히 이날 참석한 1986 월드시리즈 우승팀인 뉴욕 메츠 선수단에게 "여러분들의 업적을 진심으로 축하한다. 나도 이제 월드챔피언이 되는 게 어떤 기분인지 안다. 정말 멋진 일이다. (월드시리즈 제패) 40주년을 진심으로 축하한다"고 인사를 보냈다.

오타니는 지난 시즌 다저스에서 개인 최고 기록인 55홈런 및 OPS(출루율+장타율) 1.014를 기록했다. 투수로는 14경기 선발 등판해 평균자책점 2.87을 찍는 등 모두가 불가능하다고 여겼던 메이저리그에서의 투-타 겸업 이도류 '만화야구'를 이어갔다. BBWAA는 통산 네 번째 만장일치로 오타니를 내셔널리그 MVP로 선정했다.


'엄친아' 오타니, 이번엔 영어 연설로 美 홀렸다…"뛰어난 언어 실력!"…
◇BBWAA는 지난해 투-타에서 고른 활약을 펼친 오타니를 사상 4번째 만장일치로 내셔널리그 MVP로 선정했다. AFP연합뉴스

박상경 기자 ppark@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

추신수, '3억 외제차'로 아들 운전연수 시키는 클래스 "자칫하면 폐차"

2.

故 아이언, 거주지 아닌 아파트서 숨진 채 발견..오늘(25일) 5주기

3.

'오상진♥' 김소영, 임신 7개월차 낙상 사고 "아픈 것보다 아기부터 걱정"

4.

김승현 母, 남편 은퇴에 돈 걱정부터…악플 이어지자 "타고났는데 어떡해"

5.

박미선, 유방암 투병 중 아들과 데이트…삭발 후 풍성해진 머리

스포츠 많이본뉴스
1.

마산 야구 큰 별 지다, 김성길 선생 별세…"지역 야구 발전 발자취 오래 기억될 것"

2.

'인플루언서 아내와 SNS 불화' 롯데 정철원, 출국 인터뷰 고사 → 25일 스프링캠프 출발

3.

"김상식, 김상식, 김상식!" 대국민 사과 대신 '환호!'...韓 꺾고 고개 숙인 식사마, 초대박 행운까지 "50억동 보너스 지급 결정"

4.

화사-박정민 저리 가라, 이다현-강성형이 더 슬펐다...1년을 기다린 춘천 올스타전, 흥겨웠던 별들의 축제 [춘천 현장]

5.

'지옥의 경유 예고' 한화 20억짜리 보상 기다린다…외딴섬행 45명, KIA 25명 어떻게 추릴까

스포츠 많이본뉴스
1.

마산 야구 큰 별 지다, 김성길 선생 별세…"지역 야구 발전 발자취 오래 기억될 것"

2.

'인플루언서 아내와 SNS 불화' 롯데 정철원, 출국 인터뷰 고사 → 25일 스프링캠프 출발

3.

"김상식, 김상식, 김상식!" 대국민 사과 대신 '환호!'...韓 꺾고 고개 숙인 식사마, 초대박 행운까지 "50억동 보너스 지급 결정"

4.

화사-박정민 저리 가라, 이다현-강성형이 더 슬펐다...1년을 기다린 춘천 올스타전, 흥겨웠던 별들의 축제 [춘천 현장]

5.

'지옥의 경유 예고' 한화 20억짜리 보상 기다린다…외딴섬행 45명, KIA 25명 어떻게 추릴까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.