"엉덩이부터 달라" 폭풍찬사! 겨우내 몸만든 보람 있네…'선발 찜' 11승 젊은 좌완의 존재감 [질롱포커스)

기사입력 2026-01-29 12:51


"엉덩이부터 달라" 폭풍찬사! 겨우내 몸만든 보람 있네…'선발 찜' 11…
KT 오원석. 김영록 기자

[질롱(호주)=스포츠조선 김영록 기자] "몸이 엄청 좋아졌다. 투수는 엉덩이가 중요한데…"

겨우내 치열하게 몸을 만든 보람이 있다. 꿈꿔왔던 월드베이스볼클래식(WBC)에선 살짝 멀어진 대신, 2년 연속 두자릿수 승수를 향해 뜨겁게 달린다.

KT 위즈 오원석이 그 주인공이다. 지난해 11승8패, 평균자책점 3.67을 기록하며 각성의 한해를 보냈다. 데뷔 이래 2번째 두자릿수 승수, 다승 공동 8위(국내 선수중 2위)였다.

SSG 랜더스 시절엔 길게 내딛는 스텝, 역시 긴 팔을 활용한 빠른 팔스윙으로 던지는 직구와 슬라이더가 위력적인 투수였다. KT 위즈에선 투구폼을 사이드암에 가깝게 좀더 낮추고, 구속을 더 끌어올렸다.

그러려면 한층 더 탄탄한 하체를 갖출 필요가 있었다. 때문에 올겨울 엉덩이에 불이 나도록 몸을 단련했다.


"엉덩이부터 달라" 폭풍찬사! 겨우내 몸만든 보람 있네…'선발 찜' 11…
오원석. 스포츠조선DB
이강철 KT 감독은 환갑의 나이에도 여전히 늘씬하게 잘 관리된 몸의 소유자다. 지금도 캠프에 출근하면 다리를 유연하게 쭉쭉 끌어올리며 하루를 시작한다.

29일 질롱 KT 스프링캠프. 이강철 감독이 오원석의 달라진 하체에 주목했다. 오원석은 "상체보다 하체 위주로 열심히 운동했다. 알아봐주시니까 기분좋다"며 미소지었다. 82㎏였던 체중이 90㎏까지 올라온 이유다.

이날 오원석은 2번째 불펜피칭을 소화했다. 40구 가량을 던지며 올라온 컨디션을 점검했다.


아직까진 몸을 끌어올리는 단계다. 오원석은 "첫날은 좀 몸이 무거웠는데, 오늘은 그래도 첫 (불펜)피칭 때보다는 낫다. 한턴 도니까 확실히 몸이 올라온다"면서 "투구폼을 더 간결하게 하라는 피드백을 많이 받았는데, 전보다 확실히 좋아진 것 같다"며 웃었다.


"엉덩이부터 달라" 폭풍찬사! 겨우내 몸만든 보람 있네…'선발 찜' 11…
오원석. 스포츠조선DB
그럼에도 선발 한자리가 확정적이지 않다. 외국인 투수 맷 사우어, 케일럽 보쉴리를 향한 기대치는 단연 '원투펀치'다. 그 뒤를 검증된 고영표와 소형준이 뒷받침한다. 오원석은 배제성, 아시아쿼터 스기모토 코우키, 신예 김정운의 거센 도전에 직면해있다.

오원석은 "누군가와 경쟁하기보단 나 자신에게 집중하고 있다. 몸상태를 차근차근 끌어올리겠다. 다치지 않는게 최우선"이라고 강조했다.


질롱(호주)=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

브루스 윌리스, 치매 인식 못하는 상태..아내 “축복이자 슬픔”

2.

톱스타 부부, 미라화된 상태로 사망..저택 1년 만에 90억에 팔려

3.

김종민 “내 뒤통수 친 사기꾼이 왜 저기에!”..방송 중 상위 0.1% 부자 저격

4.

'지연과 이혼 1년만에' 황재균, 싱글하우스 최초 공개…피규어·레고·만화책 '꽉 들어차'(전참시)

5.

정정아 子, 이제 6세인데 전신마취 후 수술..."너무 이른 나이 아닌가?"

스포츠 많이본뉴스
1.

[입장문] '학폭논란' 박준현, 드디어 입 열었다 "상대방 일방적 주장 확대 재생산, '여미새' 발언만 인정"

2.

"마약 안했다"더니…소변검사 양성+카트리지 발견, 동료 선수 분노 선언 "뺨 때려주겠다"

3.

배정대가 시도한 '2루 직진' 금단의 주루, 결국 막혔다 → KBO "주루의 본질 훼손하는 플레이"

4.

'韓 국대 간판' 오현규 슬픈 좌절, EPL 구단 관심 폭발 '거짓' 루머 확정...팰리스+리즈는 황희찬 동료 원해 '남은 건 풀럼뿐'

5.

"강팀에서 뛰고 싶었다." 키움 외국인 계약 뿌리치고 LG '아쿼'로 온 호주 사나이. "최고의 팬들 만날 날 기대된다"

스포츠 많이본뉴스
1.

[입장문] '학폭논란' 박준현, 드디어 입 열었다 "상대방 일방적 주장 확대 재생산, '여미새' 발언만 인정"

2.

"마약 안했다"더니…소변검사 양성+카트리지 발견, 동료 선수 분노 선언 "뺨 때려주겠다"

3.

배정대가 시도한 '2루 직진' 금단의 주루, 결국 막혔다 → KBO "주루의 본질 훼손하는 플레이"

4.

'韓 국대 간판' 오현규 슬픈 좌절, EPL 구단 관심 폭발 '거짓' 루머 확정...팰리스+리즈는 황희찬 동료 원해 '남은 건 풀럼뿐'

5.

"강팀에서 뛰고 싶었다." 키움 외국인 계약 뿌리치고 LG '아쿼'로 온 호주 사나이. "최고의 팬들 만날 날 기대된다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.