"엉덩이부터 달라" 폭풍찬사! 겨우내 몸만든 보람 있네…'선발 찜' 11승 젊은 좌완의 존재감 [질롱포커스)
|KT 오원석. 김영록 기자
[질롱(호주)=스포츠조선 김영록 기자] "몸이 엄청 좋아졌다. 투수는 엉덩이가 중요한데…"
겨우내 치열하게 몸을 만든 보람이 있다. 꿈꿔왔던 월드베이스볼클래식(WBC)에선 살짝 멀어진 대신, 2년 연속 두자릿수 승수를 향해 뜨겁게 달린다.
KT 위즈 오원석이 그 주인공이다. 지난해 11승8패, 평균자책점 3.67을 기록하며 각성의 한해를 보냈다. 데뷔 이래 2번째 두자릿수 승수, 다승 공동 8위(국내 선수중 2위)였다.
SSG 랜더스 시절엔 길게 내딛는 스텝, 역시 긴 팔을 활용한 빠른 팔스윙으로 던지는 직구와 슬라이더가 위력적인 투수였다. KT 위즈에선 투구폼을 사이드암에 가깝게 좀더 낮추고, 구속을 더 끌어올렸다.
그러려면 한층 더 탄탄한 하체를 갖출 필요가 있었다. 때문에 올겨울 엉덩이에 불이 나도록 몸을 단련했다.
이강철 KT 감독은 환갑의 나이에도 여전히 늘씬하게 잘 관리된 몸의 소유자다. 지금도 캠프에 출근하면 다리를 유연하게 쭉쭉 끌어올리며 하루를 시작한다.
|오원석. 스포츠조선DB
29일 질롱 KT 스프링캠프. 이강철 감독이 오원석의 달라진 하체에 주목했다. 오원석은 "상체보다 하체 위주로 열심히 운동했다. 알아봐주시니까 기분좋다"며 미소지었다. 82㎏였던 체중이 90㎏까지 올라온 이유다.
이날 오원석은 2번째 불펜피칭을 소화했다. 40구 가량을 던지며 올라온 컨디션을 점검했다.
아직까진 몸을 끌어올리는 단계다. 오원석은 "첫날은 좀 몸이 무거웠는데, 오늘은 그래도 첫 (불펜)피칭 때보다는 낫다. 한턴 도니까 확실히 몸이 올라온다"면서 "투구폼을 더 간결하게 하라는 피드백을 많이 받았는데, 전보다 확실히 좋아진 것 같다"며 웃었다.
그럼에도 선발 한자리가 확정적이지 않다. 외국인 투수 맷 사우어, 케일럽 보쉴리를 향한 기대치는 단연 '원투펀치'다. 그 뒤를 검증된 고영표와 소형준이 뒷받침한다. 오원석은 배제성, 아시아쿼터 스기모토 코우키, 신예 김정운의 거센 도전에 직면해있다.
|오원석. 스포츠조선DB
오원석은 "누군가와 경쟁하기보단 나 자신에게 집중하고 있다. 몸상태를 차근차근 끌어올리겠다. 다치지 않는게 최우선"이라고 강조했다.
질롱(호주)=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com
