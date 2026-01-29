브루스 윌리스, 치매 인식 못하는 상태..아내 “축복이자 슬픔”

기사입력 2026-01-29 09:35


브루스 윌리스, 치매 인식 못하는 상태..아내 “축복이자 슬픔”
데일리메일비디오 페이스북

[스포츠조선 박아람 기자] 할리우드 배우 브루스 윌리스(70)가 자신이 치매를 앓고 있다는 사실은 인지하지 못하지만, 가족은 여전히 알아보는 것으로 전해졌다.

아내인 배우 엠마 헤밍 윌리스(47)는 최근 팟캐스트 'Conversations With Cam'에 출연해 남편의 전두측두엽 치매(FTD) 투병과 관련한 근황을 전했다.

그는 브루스 윌리스가 자신의 상태를 "자신에게는 정상적인 일상"으로 받아들이고 있다고 설명했다.

엠마 헤밍 윌리스는 전두측두엽 치매와 다른 치매 유형에서 흔히 나타나는 신경학적 증상인 무병식증(anosognosia)에 대해 언급하며, 이는 환자가 자신의 질병이나 증상을 인식하지 못하는 상태라고 설명했다.

그는 "병원에 가기 싫어하며 '나는 괜찮다'고 말하는 것이 부정처럼 보일 수 있지만, 사실은 무병식증 때문"이라며 "이는 의지의 문제가 아니라 뇌가 변화하면서 나타나는 현상"이라며 사람들이 이를 흔히 '부정'으로 오해하지만 실제로는 뇌 기능 변화로 인해 발생하는 질병의 일부라고 덧붙였다.

이어 그는 "이 상황의 축복이자 동시에 저주 같은 점은 브루스 윌리스가 자신이 이 병을 앓고 있다는 사실을 전혀 인식하지 못하고 있다는 점"이라며 "그는 이 병에 대해 전혀 연결 지어 생각하지 못했고, 나는 그 점이 오히려 다행이라고 느낀다"고 말했다.

엠마 헤밍 윌리스는 "브루스 윌리스는 여전히 자신의 몸 안에 온전히 존재하고 있다"며 "사람들이 '브루스 윌리스가 아직 당신이 누군지 아느냐'고 묻는데, 그는 분명히 알고 있다"고 밝혔다. 그는 "브루스 윌리스는 알츠하이머병이 아니라 전두측두엽 치매를 앓고 있기 때문에 가족과 연결되는 방식이 달라졌을 뿐 여전히 깊고 의미 있다"고 설명했다.

그러면서 "그가 나와 아이들과 소통하는 방식은 예전과 같지는 않지만 여전히 아름답고 의미 있다. 단지 다를 뿐이고, 우리는 그에 맞춰 적응하는 법을 배웠다"라고 했다.


브루스 윌리스는 지난 2022년 3월 실어증 진단을 받고 은퇴를 발표했다. 그로부터 약 1년 후 그는 치매 진단을 받았고 이 과정에서 그가 앓고 있던 실어증도 치매 증상 중 하나였다는 사실이 밝혀졌다.

현재 그는 아내, 어린 딸들과 떨어져 지내면서, 24시간 전문 돌봄을 받고 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박시은♥진태현, "왜 성인만 입양하냐" 오해에 "자연스럽게 인연 이어진 것"(남겨서뭐하게)

2.

'47세' 정가은, 이혼 후 택시기사하더니...재혼 가능성 "딸이 '좋은 아빠' 원해"

3.

김지연, 전남편 이세창 언급.."재혼했지만 딸과 만남은 지속, 현 아내도 이해"

4.

옥주현, 또 '옥장판' 소환되자 정면 대응…"내 죄는 옥주현이라는 것"

5.

차은우 '200억' 탈세 할 때 소속사는 '85억' 추징금...그럼에도 손절은 'NO'

연예 많이본뉴스
1.

박시은♥진태현, "왜 성인만 입양하냐" 오해에 "자연스럽게 인연 이어진 것"(남겨서뭐하게)

2.

'47세' 정가은, 이혼 후 택시기사하더니...재혼 가능성 "딸이 '좋은 아빠' 원해"

3.

김지연, 전남편 이세창 언급.."재혼했지만 딸과 만남은 지속, 현 아내도 이해"

4.

옥주현, 또 '옥장판' 소환되자 정면 대응…"내 죄는 옥주현이라는 것"

5.

차은우 '200억' 탈세 할 때 소속사는 '85억' 추징금...그럼에도 손절은 'NO'

스포츠 많이본뉴스
1.

"우승하러 왔다" 손흥민 미국행 사기 당한 수준, LAFC 우승 생각 진심 없나...SON 원맨팀 막장 계획? 핵심 자원 '無영입'

2.

'한국인 영입' 무조건 초대박! 이강인(토트넘, 24) 실망감만 안겼다…손흥민+이영표의 기억→"1월 이적 사실상 무산"

3.

미쳤다! 韓 21번째 프리미어리거 포기는 없다...국가대표 공격수 오현규, 풀럼행 아직 몰라 "1순위 영입 협상 타결 NO"

4.

희소식! "ATL 김하성, 5월 중 복귀 가능" 이론적으로는 더 빨리 돌아올수도?

5.

오현규 대반전! 풀럼 아니고,'리즈 유나이티드 이적'이 현실적…포스텍마저 호평 일색 "성공하려는 의지 강해"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.