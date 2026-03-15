오타니 3회부터 고의사구는 대재앙이었다 → 베네수엘라 자존심 버리고 작전도 대실패! 오타니 피했다가 4실점 와르르 [마이애미 현장]

기사입력 2026-03-15 11:12


오타니 3회부터 고의사구는 대재앙이었다 → 베네수엘라 자존심 버리고 작전…
epa12820446 Team Japan designated hitter Shohei Ohtani (C) celebrates after hitting a home run during the 2026 World Baseball Classic quarterfinals game between Japan and Venezuela at LoanDepot Park baseball stadium in Miami, Florida, USA, 14 March 2026. EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

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[마이애미(미국)=스포츠조선 한동훈 기자] 베네수엘라가 일방적인 홈관중 응원 속에 승리를 위해 자존심도 버렸다. 하지만 작전은 대실패였다.

베네수엘라 야구대표팀은 15일(한국시각) 미국 마이애미 론디포파크에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 일본과의 8강전에 경기 초반부터 고의사구 작전을 펼쳤다.

베네수엘라는 2-1로 앞선 3회말, 선두타자 겐다 소스케를 볼넷으로 내보내면서 화를 자초했다.

다음 타자 와카츠기 켄야가 보내기번트를 안전하게 성공시켰다.

1사 2루 오타니 쇼헤이 타석이 돌아왔다. 1루가 비어 있었다. 오타니는 일본이 0-1로 뒤진 1회말 선두타자로 나와 동점 홈런을 폭발하며 위력을 과시했다.

베네수엘라는 오타니와 승부하지 않았다. 1루를 고의사구로 채웠다.

하지만 이는 대재앙의 시작이었다.

1사 1, 2루에서 사토 테루아키가 우익선상 동점 적시 2루타를 폭발했다.


계속된 1사 2, 3루에서 모리시타 쇼타가 좌월 3점 홈런을 작렬했다.

일본이 순식간에 5-2로 뒤집었다.


마이애미(미국)=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

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