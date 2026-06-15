'이혼 20년차' 유혜정, 전남편 서용빈·딸 데이트에 흐뭇.."멋진 아빠 돼줘 감사"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 유혜정이 전 남편 서용빈을 언급했다.

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14일 '붕어빵이네 혜정규원' 채널에는 '아빠 찾아 LG 트윈스 (ft. 부녀 투샷 최초 공개)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

유혜정은 딸 서규원이 전 남편 서용빈을 만나러 가기 전, "규원이가 아빠와 자주 데이트를 한다. 오늘도 아빠랑 야구를 보러 갈 거다"라고 말했다.

이어 "규원이한테 '네게 좋은 점이 정말 많은데 엄마한테는 별로 없는 것 같다. 그럼 누구겠니. 아빠의 좋은 유전자를 물려받아 멋진 26살 숙녀가 된 것 같다'라고 한다. 늘 규원이 아빠에게 감사하다. 좋은 딸을 준 것에 대해서도 감사하고, 또 다른 자리에서 멋진 아빠가 되어주고 있는 것도 감사하다"라며 서용빈에게 고마움을 전했다.

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다음 장면은 서규원이 서용빈을 만나기 위해 잠실야구장으로 향한 모습이었다. 서용빈은 현재 LG 트윈스에서 전력 강화 코디네이터를 맡고 있다. 두 사람은 어색함은 찾아볼 수 없는, 누가 봐도 친밀한 부녀 사이를 자랑했다. 부녀는 함께 식사를 하며 이야기꽃을 피웠고, 서규원은 친구들을 불러 야구를 관람했다. 그는 "오늘 아빠의 본업 모먼트를 봐서 좋았다. 기회가 되면 아빠와 데이트하는 모습을 찍어보겠다"라고 말했다.

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한편 유혜정은 1999년 서용빈과 결혼, 이듬해 딸 서규원을 얻었지만 2007년 이혼했다.

joyjoy90@sportschosun.com