'5년 공백' 이소라, 몸무게 100kg 찍었다 "숨 차서 걷기도 힘들어…

15일 '요정재형' 채널에는 '독기가 쌓일 대로 쌓였어. 그만해'라는 제목의 영상이 공개됐다.
정재형은 이소라를 집으로 초대해 이런저런 이야기를 나눴다. 정재형은 "유튜브 촬영은 처음"이라는 이소라의 말에 "함께 OST를 작업할 때, 내 유튜브에 나오라고 했는데 드디어 2년 반 만에 나온 거다. 그땐 집 밖으로 나오지 않을 거라고 생각했다"라고 떠올렸다. 이소라는 "당시 나는 집에서 아무것도 안 하고 매일 누워있었다. 근데 네 음악을 듣고 빛이 비치는 것 같은 느낌이었다"라며 고개를 끄덕였다.
정재형은 "네가 바깥으로 워낙 안 나왔다. 네 실체를 본 사람이 없다고 했다"라며 이소라가 그간 얼마나 두문불출했는지 다시금 언급했고, 이소라는 "나도 놀랐다. 아파트 엘리베이터를 탄 게 1년에 1번 공연하러 나갈 때였다. 집에만 있었다. 성대가 다쳤기 때문에 너무 슬펐다. 노래가 될지도 몰랐는데 그 노래가 너무 하고 싶어서 한다고 했던 거다"라고 이야기했다.
또 "당시 몸무게가 100kg이었다. 1년간 살을 엄청 뺀 거다. 혈압이 높아 병원에 갔더니 190이 넘었다"라며 공백기 때 건강이 악화된 사실도 전했다. 이소라는 "숨이 차서 걷기도 힘들어서 노래가 되겠나 싶었는데, 재형이가 잘해줘서 녹음을 편하게 하고 왔다"라고 덧붙였고 정재형은 "그런 소리 하지마. 늘 아름다워"라며 절친 지키기에 나서 웃음을 안겼다.