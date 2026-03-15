"오타니가 던졌더라면" 日감독 충격 저격! 한국과 다를바 없는 '굴욕적 결과'…'8강 광탈' 2026 WBC 亞 멸망
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|오타니 쇼헤이. AP연합뉴스
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[스포츠조선 강우진 기자]대한민국 월드베이스볼클래식(WBC) 대표팀과 일본의 결과는 다를 게 없었다. 두 팀 모두 대회 8강에서 탈락하면서 4강에 남아있는 아시아 국가는 더이상 없다. 베네수엘라전에서 일본의 선발 투수가 무너지면서 오타니 쇼헤이가 투구했다면 어땠을까라는 아쉬움이 남는다.
일본은 15일(한국시각) 미국 플로리다주 마이애미의 론디포 파크에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 8강전 베네수엘라와의 경기에서 최종 스코어 5-8로 패배했다. 1회 초 베네수엘라의 로날드 아쿠냐 주니어가 일본의 선발 투수 야마모토 요시노부를 상대로 솔로 홈런을 쏘아 올리며 포문을 열었다. 야마모토는 2회에도 2루타를 연달아 허용하면서 실점했다.
일본은 반격에 나섰다. 3회 일본의 사토 테루아키가 2루타를 터뜨리며 동점에 성공했고, 모리시타 쇼타가 역전 스리런 홈런을 때려내며 일본이 5-2로 앞서 나갔다.
하지만 일본은 결국 무너졌다. 5회 마이클 가르시아가 투런 홈런을 터뜨리면서 1점차로 일본을 추격했고, 6회 윌리어 아브레우가 3점 홈런을 쏘아 올리면서 7-5로 재역전했다. 8회에는 일본의 송구 실책까지 나오면서 베네수엘라에게 5-8로 끌려갔다.
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|로이터연합뉴스
일본은 9회말 마지막 공격에 들어갔다. 그러나 타선이 마지막까지 집중력을 보이지 못했다. 겐다 소스케와 곤도 겐스케가 삼진으로 물러났다. 오타니가 마지막으로 타석에 들어섰지만, 뜬공으로 아웃되면서 경기는 끝이 났다.
경기가 끝난 후 일본 매체들은 대표팀의 탈락에 대해 아쉬움을 드러냈다.
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일본 스포츠호치는 '일본은 준준결승에서 베네수엘라에 패하며 대회 2연패에 실패했다'며 'WBC에서 준준결승 탈락은 6번의 대회 역사상 처음 있는 굴욕적인 결과다'고 보도했다. 이어 '야마모토를 비롯한 투수진이 베네수엘라의 강력한 타선이 터뜨린 홈런 공세에 무너졌다'고 덧붙였다.
경기가 끝나고 이바타 히로카즈 일본 대표팀 감독은 망연자실한 모습이었다. 이바타 감독은 "오타니가 던지는 선택지는 없었다. 만약 던질 수 있었다면 선발로 내보냈을 것이다"고 아쉬움을 드러냈다.
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|이바타 히로카즈 일본 감독. AP연합뉴스
이번 대회에서 투수가 아닌 타자로만 출전한 오타니에 대해 이바타 감독은 "상대 투수들이 좋은 공을 던졌다. 바깥쪽 좋은 코스로 정확하게 들어왔다"면서도 "하지만 1점을 내준 직후 곧바로 동점 홈런을 친 장면은 역시 대단했다"고 전했다.
2023 WBC 우승 이후 연속 우승을 목표로 했던 일본 대표팀은 역사상 처음으로 WBC 준준결승에서 탈락하며 미국 마이애미에서의 여정을 마쳤다. 0-10으로 도미니카공화국에게 콜드게임 패배한 한국과 다를 바 없는 8강 탈락이다. 한국보다 압도적인 전력을 갖고도 패배한 일본이기에 탈락의 아쉬움은 더 클 수밖에 없다.
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|연합뉴스
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com
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