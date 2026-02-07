충격! 송성문, 빅리그 데뷔도 안했는데…샌디에이고 매각 임박 "2월 말까지 입찰가 제출"

|
[스포츠조선 박상경 기자] 송성문의 소속팀 샌디에이고 파드리스가 매각을 앞두고 있다.
미국 스포츠매체 디애슬레틱은 7일(한국시각) '이달 말 샌디에이고 매각 입찰가가 제출될 예정'이라고 전했다.
디애슬레틱은 '레이콥은 그동안 샌디에이고 인수 가능성을 검토해왔으나, 공개적으로 인수 의사를 밝힌 적은 없다'며 '하지만 그는 과거 LA 다저스와 LA 에인절스, 오클랜드 애슬레틱스 인수를 시도한 바 있다'고 설명했다.
경쟁자가 없는 건 아니다. 스포츠매체 스포르티코는 '잉글랜드 프리미어리그 에버턴과 이탈리아 세리에A AS로마 지분을 소유 중인 댄 프리드킨과 첼시 공동소유주이자 실세로 알려진 호세 E.펠리시아노도 샌디에이고 인수에 관심을 보이고 있다'고 전했다.
샌디에이고는 최근까지 소송전에 휩싸여 있었다. 피터 세이들러 전 구단주의 아내인 쉴 세이들러가 시동생인 밥 세이들러, 맷 세이들러를 상대로 '신탁 의무 위반 및 사기'를 이유로 소송을 제기했다. 하지만 양측이 최근 합의로 소송전을 마무리하면서 구단 매각의 길이 열렸다.
이번 매각 입찰에서 샌디에이고가 과연 얼마에 매각될 지에 관심이 쏠리고 있다. 스포르티코는 '지난해 샌디에이고의 구단 가치는 23억달러(약 3조3706억원)로 평가됐다'고 밝혔다. 역대 메이저리그 최고 구단 매각가는 2020년 뉴욕 메츠의 24억달러(약 3조5172억원)였다. 디애슬레틱은 '세이들러 가문은 매각가로 30억달러(약 4조3965억원)를 원하고 있다'고 지적했다.
